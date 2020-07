Aucun joueur positif au COVID-19 à Disney World : la bulle n’a pas percé et aucune aiguille en vue, que le show commence !

Hier, la NBA et la NBPA (l’association des joueurs) ont annoncé les résultats des derniers tests effectués sur les joueurs de la bulle et bingo, aucun n’est revenu positif. Le système mis en place par la NBA semble fonctionner, et si vous aviez encore besoin d’une preuve pour comprendre que c’est la meilleure ligue sportive, la voilà.

Nous sommes le jour de la reprise NBA et aucun joueur n’est positif au COVID-19, si c’est pas un signe du destin ça. 100% de joueurs testés négatifs (344 sur 344), voilà des pourcentages qui en feraient rêver plus d’un. Les derniers résultats sont dans la lignée de ceux du 20 juillet dernier, où aucun cas positif n’avait été révélé. C’est la grande satisfaction de la nuit pour la Ligue et ses fans, qui vont pouvoir retrouver la balle orange dans les meilleures conditions vu le contexte actuel. Visiblement, les mesures de précaution prises par Adam Silver et la NBA ont l’air de fonctionner et ce pour le plus grand plaisir de tous. Pari réussi pour l’instant donc, et maintenant il faut tenir le cap car le moindre test positif pourrait tout faire capoter au sein de la bulle floridienne.

NBA and NBPA Announce COVID-19 Test Results pic.twitter.com/7qPHfL8fK2 — NBPA (@TheNBPA) July 29, 2020

Et tenir le cap, ça va demander une implication maximale à tout le monde. Ce qui veut dire que Richaun Holmes va devoir accepter de manger à la cantine et arrêter ses commandes deliveroo, que Lou Williams va devoir contenir ses besoins en « chicken wings » et se canaliser d’une manière plus saine pour le reste de la bulle, etc. Mais par-dessus tout, il va falloir faire confiance au duo magique des Lakers : LeBron James et Anthony Davis Dion Waiters et J.R. Smith. On connaît le passif des garçons, plus besoin de faire les CV, mais les deux sont en opération rédemption dans la Ligue, donc espérons que tout se passe bien jusqu’à la fin, ce serait dommage que ça se termine avec un car de cheerleaders devant l’hôtel des Lakers. Et dernière chose, attention aux extras qui pourraient venir gâcher la fête, si c’est le mec qui fait du monocycle pendant les temps morts qui ramène le coronavirus dans la bulle, autant rendre le tablier.

Le pari fou d’Adam Silver est pour l’instant réussi et les joueurs semblent en sécurité dans la bulle magique de Mickey. On est tous hypés comme jamais pour une reprise de la NBA confinée à Disney World (kamoulox). Tout est prêt et maintenant y’a plus qu’à jouer. Allez, faites-nous kiffer les gars.

Source texte : Twitter / NBA