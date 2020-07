Le retour de la NBA, c’est aussi le retour de la TTFL : armez vos picks, soyez forts et surtout, acceptez les échecs

Quatre mois et demi que nos matins n’étaient plus les mêmes, nous qui avions pris comme habitude de sortir le champagne au petit-dèj ou au contraire de fulminer quand votre pick de la nuit vous la mettait clairement à l’envers en décidant de rester se gratter les bourses sur le banc plutôt que de vous offrir un triple-double. Adorateurs de la TTFL, du risque et de l’adrénaline vous voici sauvés, car le jeu préféré de ton jeu préféré est officiellement de retour. A vos picks, prêts, partez.

Pour vous inscrire ou vous remettre dans le bain une seule adresse

Anthony Davis est une immense escroquerie. James Harden est surcoté. LeBron James est trop vieux et Stephen Curry est incapable de viser droit. Si vous avez déjà joué à la TrashTalk Fantasy League ces phrases ont probablement déjà résonné dans votre salon un matin plein de seum, car plus que le bonheur de performer c’est bien la tristesse des nuits loupées qui conditionne le plus souvent nos journées. Une vraie addiction est née il y a quelques années grâce à ce « jeu du diable » comme le nomment parfois les blessés de guerre rentrés du front après un 4 avec Kemba Walker, absolument plus un joueur de TTFL ne regarde un match sans se répéter des dizaines de chiffre dans la tête toute la nuit. 32+11+6+2+1-4+8-6+4-5+2-1, voilà à quoi ressemblent nos nuit depuis 2015, un petit jeu devenu une drogue et qui a même poussé des dizaines de copains à devenir des maîtres en matière de tableaux Excel. Pour les débutants ? Rien de plus simple. Un joueur à sélectionner chaque soir, derrière ce joueur est « bloqué » pendant un mois (du coup pour cette fois-ci… on s’en fout car la fin de saison dure deux semaines), et ses stats vous offrent des points. Points + rebonds + passes + interceptions + contres + shoots inscrits + shoots à 3-points inscrits + lancers inscrits – balles perdues – paniers ratés – paniers à 3-points ratés – lancers ratés. Si le joueur sélectionné ne joue pas ou se blesse à l’entre-deux ? Zéro pointé, mouchoir, tu pleures, on se moque. Si ton joueur cartonne ? Haie d’honneur, et ce sera encore plus beau si tu réitères l’exploit le soir suivant, puis celui d’après, et ainsi de suite. Car la TTFL c’est aussi un classement général, des classements hebdos et mensuels, par équipes, par régions, par ligues, etc etc.

En bref, ceux qui connaissent déjà ce puits d’émotion savent que dès ce soir la compétition reprendra dans tout ce qu’elle a de plus beau et féroce, et les petits nouveaux pourront se servir de ces deux semaines chelou afin de se faire les dents avant une nouvelle compétition spéciale Playoffs, mais ça on vous en reparlera très vite. Allez, profitez d’être heureux encore quelques heures, ça ne durera pas.