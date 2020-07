Best of assists de la pré-saison : petit encas de caviar avant la vraie reprise

La NBA reprend officiellement ce soir, mais les matchs de pré-saison nous ont déjà permis de voir certains des meilleurs joueurs de la Ligue retoucher au ballon et envoyer quelques passes bien senties après des mois d’absence. Spoiler, ils n’ont pas perdu leur talent, en témoigne ce petit best of des plus belles assists des scrimmages. Allez, caviars.

C’est le petit apéro du jour qui va nous permettre de contenir notre hype jusqu’à ce soir, 00h30 et la reprise officielle de la meilleure ligue du monde. La NBA nous offre les plus belles passes délivrées lors de la pré-saison, et, mine de rien, y’a de quoi se rincer l’œil. On n’est pas encore sur du Magic Johnson ou du Jason Kidd, mais ça commence à préchauffer dans la bulle. Il faut dire qu’après cinq ans à attendre… Comment, ça ne fait que quatre mois ? Ah, bon… Bref depuis tout ce temps sans basket, il y avait des gourmands de la passe qui avaient un peu la dalle. On passe de Nikola Jokic à Ja Morant jusqu’à… Gérard. Impossible de ne pas parler de ce alley oop qui restera dans les mémoires (si, si, vous verrez) de J.R. Smith pour Dwight Howard, la légende is back. Et comme tout bon best of NBA, on a notre lot de WTF : de la passe dans le dos à genoux, une assist de Donovan Mitchell pour Rudy Gobert (véridique), du alley oop à l’aveugle, enfin bref, il y en a pour tous les goûts et surtout, il y a de quoi se faire plaisir. Allez, on arrête de teaser et on vous laisse déguster tranquillement.

La NBA nous offre en pré-cadeau ce petit best of des meilleures assists de la pré-saison avant de nous apporter le gros cadeau qu’on attend tous ce soir. A partir de maintenant, on rentre dans les choses sérieuses et c’est pas parce qu’on est à Disney World que ça va pas se la coller chez Mickey.