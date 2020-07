Best of dunks de la pré-saison : ça a bien fait préchauffer les cuisses chez Mickey

La NBA est de retour ce soir ! Pour que vous n’ayez pas à tromper l’ennui d’ici-là, la NBA vous propose le gratin des dunks de cette semaine de préparation pour les 22 équipes présentes en Floride. Si le niveau de protection du cercle était proche de celui d’un match U11, ça n’a néanmoins pas empêché certains défenseurs de ramasser des posters bien sales. Allez, de Giannis Antetokounmpo à Devin Booker en passant par Matisse Thybulle, retour sur les plus beaux craquages d’arceaux de ces sept derniers jours.

Bon d’accord, sur le plan défensif, on s’approchait plus d’un Celebrity Game que de la NBA. Mais après tout, c’est pas plus mal, car ça a permis à tous nos collègues basketteurs présents sous le soleil des tropiques de nous proposer un peu de matière et de bien remettre le bas du corps en route après plusieurs mois de coupure. Alors bien sûr, on retrouvera souvent les mêmes têtes, comme celle de Giannis parce que pour lui, écraser son adversaire direct avec un bon gros tomar des familles est la manière la plus simple de marquer des points. Il y a du Rudy, qui s’est un peu amusé à décoller les pieds du sol pendant les matchs du Jazz. Pour Bol Bol, il suffisait juste lever les bras pour déposer la balle de tennis le ballon de basket dans le panier. Le King s’est aussi permis un petit écart en envoyant un météore dans la tronche de l’arceau face aux Mavs. La classe biberon de la NBA a également bien représenté en prouvant que le lait qu’ils boivent le matin est effectivement survitaminé. Allez, on n’en dit pas plus, on vous laisse mater tout ça.

Attention à tous les cercles d’Orlando, à partir de ce soir la bringue est finie. En effet, ça reprend pour de vrai donc si ça venait à bondir fort en votre direction faudra pas crier, car ce sera la norme pour les trois prochains mois. Et ça nous rend parfaitement heureux.