NBA Top 5 du jour : Devin Booker est le nouveau président du Cameroun et il a nommé Pascal Siakam au ministère du poster

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Envoyez la dose quotidienne de bonheur, ça passe toujours entre deux biscottes.

Dernier Top 5 de cette fabuleuse pré-saison, et Pascal Siakam s’en serait bien passé. Un Devin Booker qui arrive pleine bourre main gauche et c’est le drame, gros 4/3 disponible bientôt dans les chambres d’ados d’Arizona. Pour le reste ? La connexion James Harden / Russell Westbrook va bien merci pour elle, Ja Morant n’a pas égaré sa détente et sa folie durant le confinement, Steven Adams tape des gros HORSE en plein match et Carsen Edwards nous rappelle qu’il n’est pas seulement une version Wish de Stephen Curry.

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, et on se donne donc rendez-vous dès demain soir pour le début des choses sérieuses, enfin.