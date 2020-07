On vous annonçait il y a quelques jours les envies bien marquées des Nets et des Knicks pour Zach LaVine, la star de Chicago. Mais selon certaines sources, c’est plus Thaddeus Young que les Taureaux pourraient lâcher. Un joueur qui pourrait intéresser de nombreuses équipes si tout cela venait à s’officialiser.

Ah les rumeurs de transfert, c’est toujours la foire d’empoigne du tout et n’importe quoi : (insérer star) chez les Knicks, Giannis chez les Warriors en 2021, LeBron à Chambretaud Vendée Basket… La dernière en date, jusqu’à aujourd’hui, concernait l’extérieur phare des Bulls, Zach LaVine. En effet, les deux franchises de New York auraient marqué de l’intérêt pour l’ex-joueur des Wolves, et il avait été colporté que toutes deux seraient prêtes à bouger pour s’attacher les services du dunkeur fou de Windy City. Et bien finalement, il n’en serait rien, puisque NBC Sports Chicago nous rapporte que si les Bulls venaient à se séparer d’un joueur dans leur effectif, il s’agirait surtout de Thaddeus Young. Une décision qui pourrait s’expliquer par le mécontentement de ce dernier concernant son rôle dans l’équipe. Ainsi, LaVine serait bien dans les plans d’avenir de la franchise alors que Young un peu moins.

« Selon des dirigeants de deux autres franchises, ce serait Thaddeus Young, et non Zach LaVine, qui serait considéré comme disponible pour un transfert. Cette information est assez largement basée sur le mécontentement du joueur suite à son utilisation la saison dernière, son contrat favorable avec un salaire partiellement garanti en 2021-22, sans oublier sa fiabilité et son professionnalisme. »

Si cela venait à s’avérer vrai, beaucoup d’équipes pourraient être intéressées par l’ailier-fort. Âgé de 32 ans, le joueur a apporté 10,3 points, 4,9 rebonds et 1,4 interception en 2019-20, sa treizième en NBA. Des statistiques honnêtes, doublées par une bonne défense et une capacité de leadership non-négligeable pour un groupe qui vise quelque chose après le mois d’avril. Tout cela incluant également un salaire plutôt abordable, puisqu’il lui reste 27,7 millions de dollars à toucher sur les deux prochaines saisons, avec une deuxième année partiellement garantie (6 millions garantis sur 14,2). Cependant, comme l’explique toujours NBC Sports Chicago, la décision serait suspendue – pour le joueur – à un éventuel changement sur le banc des Bulls. Si Jim Boylen venait à garder le contrôle des Taureaux, cela sonnerait certainement la fin de l’aventure de Young dans l’Illinois. On suivra donc attentivement le dénouement de cette histoire durant les prochaines semaines.

Même si les Bulls ne sont pas dans la bulle, ils arrivent quand même à attirer l’attention. En attendant, il faut rester mesuré sur toutes ces rumeurs, car la franchise n’a évidemment pas communiqué officiellement sur la situation de ses joueurs pour la future fenêtre de transferts. Si le départ de Young venait à se préciser, chaud devant, car ça va se bousculer pour le récupérer.

Source texte : NBC Sports Chicago