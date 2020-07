Preview de la soirée : envoyez l’Acte I – Scène 2, ce soir on a donc droit à un duel entre LeBron James et Luka Doncic

On continue de préchauffer doucement avant la reprise de la saison régulière. Deuxième journée de scrimmages ce soir, la première hier nous a enjaillé comme rarement, et on a du très lourd au programme. On se répète ce ne sont que des matchs de préparation, mais on se satisfait grandement de pouvoir revoir du basket, surtout avec des horaires aussi abordables.

Allez, on enchaîne. Seconde journée de scrimmages ce soir, et le League Pass est de nouveau notre meilleur ami, et huit nouvelles équipes seront sur le pont en ce jeudi 23 juillet. Dix minutes par quart-temps, un public absent, les coachs en polos, on s’habitue doucement à tout cela… et on profite du spectacle.

Comme hier, quatre rencontres sont au programme. Pas de gros focus sur les différentes rencontres, on profite simplement du fait de retrouver nos petits chouchous sur les parquets floridiens. La soirée commencera dès 21h heure française (allez, on en profite malgré la 303ème diffusion de Fantômas) avec le retour de Giannis et de ses Bucks face aux Spurs. Trente minutes plus tard, les Pacers de Toto Oladipo affronteront les Blazers de Dame Lillard et Skinny Melo. Petite pause, histoire de bien s’hydrater et de croquer dans quelques Knackis, et rendez-vous ensuite à 1h du matin pour le main event. Car l’attente en vaut clairement la chandelle. Rencontre bien sympathique avec un match opposant les Lakers aux Mavericks, LeBron Davis face à Luka Porzingis, difficile de faire plus hypant. Pour conclure cette jolie soirée ? Les Suns et le Jazz se rentreront dedans à 2h du matin, attention tout e même car le COVID fut bien présent au printemps entre l’Utah et l’Arizona.

Deuxième soirée de NBA, le League Pass et la tisane (lol) sont prêts. Petite information complémentaire, BeIN Sports retransmet la rencontre entre les Pacers et les Blazers en VO, alors vous n’avez plus d’excuses pour ne pas mater du basket ce soir. Et rien que pour voir le retour de Gérard sur les parquets, cette nuit est d’ores et déjà immanquable.