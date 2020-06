Les Nuggets offrent une chance de briller à P.J. Dozier : enfin du positif à Denver, enfin on se comprend

Enfin une good news à Denver. Les Nuggets viennent d’offrir un vrai contrat NBA à P.J. Dozier, ancien two-way du côté du Colorado. Il pourrait être signé plusieurs années et sera bien sûr de l’aventure à Orlando.

Bonne nouvelle pour P.J. Dozier ! Signé en two-way contract par les Nuggets en octobre, Pierre-Jean fera le voyage direction Orlando cet été. Dozier vient d’être signé par la franchise du Colorado, d’après Shams qui visiblement donne de meilleures nouvelles que le Woj pour Denver. L’ancien numéro 35 du Thunder (aucun troll) pourrait même être signé sur plusieurs années. Habitué de G League où il a même été All-Star, wow, l’ancien d’USC avait intégré le roster le 14 janvier dernier. Le temps pour lui de disputer 21 matchs avec une moyenne de 11 minutes de temps de jeu et de signer en passant une belle performance contre Houston avec 15 points, wow wow. Après des emplois précaires à Boston, à OKC et des allers-retours entre la G League et la NBA, le voilà enfin prêt à faire démarrer pour de bon sa carrière et c’est donc du côté de Disneyland que l’histoire débutera.



The Denver Nuggets are signing two-way guard PJ Dozier to a full NBA contract to fill their final roster spot, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2020

Dozier sait néanmoins que la concurrence sera rude sur les postes 1 et 2. Jamal Murray, Gary Harris, Monte Morris, Torrey Craig ou Will Barton ont évidemment plusieurs longueurs d’avance. Il y a un peu de bouchons mais le meneur de jeu devra saisir les différentes opportunités qu’il serait susceptible d’avoir. Et Dozier peut en tout cas se targuer d’être apprécié par Mike Malone.

“Il est fort physiquement et est un excellent joueur de pick-and-roll. Il est malin, il sait attaquer le cercle. Il joue avec beaucoup de sang-froid”

De quoi faire plaisir à l’ami Peejay. On salue donc cette bonne pioche du côté de Denver, un meneur solide pouvant fournir de très bonnes minutes, surtout en cas de petits pépins physiques chez Murray ou Harris. Et puis, pouvoir avoir sa place chez les Nuggets, dans une équipe en course pour les Playoffs et plus si affinités, c’est plutôt pas mal non ?



Il doit avoir le sourire P.J. Jamais facile pour un joueur d’enchaîner les two-way, de faire les aller-retours entre la G League et la NBA. La balle est dans ton camp jeune homme, alors au boulot.



