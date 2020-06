David Nwaba débarque pour deux ans chez les Rockets : vous croyez qu’ils l’ont averti qu’il jouerait poste 5 ?

Shams Bomb (pas du tout), les Rockets viennent de signer David Nwaba pour deux ans. Blessé depuis décembre au tendon d’Achille, l’ancien des Nets sera indisponible pour la reprise de la saison mais devrait revenir pour l’exercice 2020-21.

La mini Free Agency de l’été a débuté hier, et certains n’ont pas tardé pour commencer leurs premières emplettes. Et côté Houston, on a commencé assez fort. Pas de pivot de 2m11, étonnant, mais plutôt un arrière bien connu du circuit et surtout des péages. D’après Shams Charania de The Athletic, David Nwaba débarque donc chez les Rockets. L’ancien des Bulls et des Nets va signer un contrat de deux ans pour la franchise texane. Pour intégrer l’effectif, les dirigeants de Houston ont dû faire de la place pour Nwaba, et c’est le trop grand Isaiah Hartenstein qui est coupé pour de bon. Et hop, un pivot en moins. Si les Rockets sont concernés par la reprise du côté d’Orlando, Dawid Nwaba ne sera pour sa part pas remis sur pied pour finir la saison. L’arrière de 27 ans s’est rompu le tendon d’Achille en décembre dernier et s’est fait coupé dans la foulée – sympa – par les Nets. Il devrait être en mesure de revenir la saison prochaine, histoire de trottiner quand James Harden ou Russell Westbrook auront une petite soif.

Free agent David Nwaba has agreed to a two-year deal with the Houston Rockets, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2020

Pas de Nwaba donc à Orlando, mais on espère pouvoir le revoir la saison prochaine et qu’il sera en mesure de retrouver son meilleur niveau. En carrière, le natif de Californie tourne à 6,9 points, 3,7 rebonds en 20 minutes de temps de jeu. Houston est allé chercher Nwaba pour sa capacité à pouvoir évoluer à la fois sur le poste d’arrière ou à l’aile. L’ancien des Bulls est également réputé pour être un défenseur solide et athlétique. Si son shoot n’a pas toujours été régulier, il affichait un joli 42,9 % depuis le parking cette saison aux Nets. Vous savez défendre, mettre des tirs et vous ne faites pas plus de 2m05 ? Vous êtes donc un candidat idéal pour Houston. Ses minutes ne sont pas garanties, mais nul doute qu’il pourrait trouver sa place lors de son retour de blessure et en sortie de banc. Cinquième franchise en cinq saisons NBA pour Davidou, de quoi faire trembler les meilleurs journeymen de toute l’histoire de la Ligue.

Bien sûr que cette signature est anecdotique pour la fin de saison, mais l’arrivée de Nwaba à Houston est loin d’être inintéressante. Petite pensée pour Hartenstein qui s’était pourtant taillé une belle coupe de cheveux avec le “R” de Rockets, tout ça pour se faire couper un mois plus tard. Heureusement qu’il n’a pas de pote tatoueur hein.



Source texte : Shams Charania de The Athletic