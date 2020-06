Les premiers awards sont tombés ! Tremont Waters nommé ROY de la G League, hein quoi comment oh mais on s’en fout

C’est la bombe du mois (pas du tout). Après d’interminables débats et des repas de famille ruinés à cause du sujet, le verdict est enfin tombé. Tremont Waters est nommé Rookie de l’année de la G League. Wow.

À défaut de voir la remise du trophée MVP, la NBA nous a gratifié hier de la première récompense de la saison, celle du ROY… de G League. Si tout le monde absolument personne n’attendait cette nouvelle depuis six mois, c’est donc le dénommé Tremont Waters qui remporte la mise. Drafté en 51e position par les Celtics l’été dernier, l’ancien meneur de LSU a directement été envoyé dans la filiale des Trèfles en G League, les Red Claws du Maine. Au-delà d’avoir le plus beau logo de la ligue de développement, la franchise peut donc se vanter d’avoir le meilleur Rookie de la saison 2019-20. Une satisfaction pour Danny Ainge, le General Manager de Boston, qui s’est exprimé sur le site Internet de sa filiale.

« Nous sommes tellement heureux pour Tremont. Il a connu une saison fantastique en G League en attaque comme en défense, et a continué d’améliorer toutes les facettes de son jeu tout en menant une grosse équipe. Cette reconnaissance est méritée. »

Le futur meneur des quinze prochaines années au TD Garden ? Oh, oh, calmos, mais le garçon a tout de même planté 18 points, 7,3 assists et presque 2 interceptions de moyenne en 36 matchs. Vous le voyez bien, si on s’extasie devant ce genre de performance pour de la G League c’est surtout que sa grande sœur nous manque à en mourir. Point positif, Tremont Waters est un two-way player et devrait donc rentrer en cours de Playoffs si le sort devait s’acharner sur Kemba Walker, Marcus Smart et tout le backcourt des Verts. Comme Waters, Tacko Fall est d’ailleurs lui aussi passé par la franchise au logo estampillé d’un crabe, et quand le duo amènera les Celtics vers une dix-huitième bague en 2025, vous vous rappellerez que Trashtalk avait tout prévu en mettant la lumière sur un meneur lambda d’1m78.

Le temps passe mais semble toujours figé à la date du 11 mars. L’arrêt de la saison NBA nous apprend au moins à être patient et à essayer d’être visionnaire sur le futur des Celtics. Allez, plus qu’un mois et demi à attendre, pfiou.

Source texte : site officiel des Red Claws du Maine