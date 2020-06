Le grand Apéro des pivots NBA 2019-20 : Top 6 et gros débats ! Apéro TrashTalk

Après une semaine passée à disséquer le poste de pivot sur la saison 2019-20 en NBA à coups d’articles, de classements plus qu’objectifs, de highlights, d’analyses à la finesse incomparables ou autre conclusion parfois hâtives, il est temps d’envoyer le grand Apéro TrashTalk entièrement dédié au poste 5.

Quel destin pour Myles Turner avec les Pacers ? Quel est le vrai plafond du très surprenant Bam Adebayo ? Et si on faisait un plan à 3 entre Steven Adams, DeAndre Jordan et Tristan Thompson, qui mettriez-vous titulaire ? Que peut-on imaginer pour l’avenir d’Andre Drummond ? (En 24 secondes). Mitchell Robinson ou Jarrett Allen ? Quel pivot avons-nous le plus hâte de suivre la saison prochaine ? Dans quel ordre classer les postes 5 sur cet exercice 2019-20 ? Quelle est la place de notre Rudy Gobert national ? C’est quoi le profil idéal du pivot pour les années qui arrivent et la décennie 2020 ? Une multitude de questions auxquelles nous essayons de donner au moins un début de réponse ! Allez, on envoie !

