22 minutes de pure hallucination : les highlights les plus chelous des cinq dernières années, ceci est votre nouvelle vidéo préférée

En cette période un peu compliquée, il demeure quelques vidéos qui redonnent le sourire. Celle d’un petit chaton qui joue à la pétanque avec des pelotes de laine, évidemment, mais aussi et surtout du basket, sous toutes ses formes si possible. Alleluia, la vidéo du jour donne le smile comme dirait l’autre, alors molletonnez-moi ce fauteuil et mettez-vous à l’aise.

Qu’existe-t-il de plus doux que le son d’un putback phénoménal du GOAT Caruso ? Que celui d’un dunk de… Stephen Curry ? Peut-être bien celui de la ficelle qui tremble sous la puissance d’un shoot from nowhere de Steven Adams, ou alors sous celle d’un tir du parking de… Ben Simmons. Ces 22 minutes de basket ? C’est en fait plus que du basket, c’est de la poésie, de la magie, un instant de grâce au cœur d’une année de fdp, pour parler poliment. Du rire, des larmes de rire même, et vous allez vite voir que même en pleine pause obligatoire les bras peuvent encore vous en tomber et vos yeux s’écarquiller comme ceux de LeBron devant un rebond offensif de son maître.

Ne dîtes pas merci car ça vient du cœur. Il est actuellement 11h23 et on lance à l’instant le onzième visionnage de la vidéo. Vite vite du basket, mais pour l’heure… on se contentera de ça.