Le « Bang » de Mike Breen donne toujours des frissons : fans des Spurs, passez votre chemin, ça peut être douloureux

Les chaussures qui grincent, le panier au moment d’un switch, une claque dans le bras de l’adversaire pour faire faute. Le basket est rempli de bruits incomparables, mais en NBA, le « Bang » de Mike Breen est le niveau ultime.

Bleacher Report nous veut du bien, et pour ce faire, le média américain a publié récemment une vidéo YouTube avec les « Bang moments » de Mike Breen les plus éternels de l’Histoire. Le célèbre commentateur américain à la voix unique prend le micro depuis vingt-huit saisons pour laisser exploser sa voix sur les actions iconiques, et Dieu sait qu’il y en a eu. Matchs de Noël au couteau, buzzer-beaters décisifs pour terminer une série, shoots clutch pour ramener un titre… Quasiment tous les moments décisifs des gros matchs ont été commentés par Mike Breen. Au-delà du commentaire, le New-yorkais de naissance a limite un brevet à lui pour chaque panier décisif. Qui n’a pas en tête les plus fameuses expressions telles que « Final seconds… Bryant, for the win… BANG ! » ou encore « Won’t go ! Rebound Bosh, back out to Allen, his three-pointer… BANG ! ». Impossible de les lire sans gueuler et faire péter un plomb aux voisins. Le tir à 3-points de Ron Artest pour assassiner les Celtics en 2010, le shoot de Derrick Rose face aux Cavs en demis de conférence Est 2015, le buzzer du centre-ville de Stephen Curry face au Thunder en 2016… Tous ont le point commun d’avoir été ponctués par un « BANG ! » aussi tueur que chacun de ses tirs, et c’est quand même stylé.

Fermez les yeux, montez le volume à fond, et laissez-vous plonger dans six minutes des coups de fusils les plus destructeurs de Mike Breen. Ça aussi, ça nous manque.