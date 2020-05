Les highlights de Tony Parker avec les Spurs : la French Touch au Texas ? C’est un teardrop

Au moment où ces lignes sont écrites, c’est donc l’anniversaire de Tony Parker. Un tel évènement ça se fête , alors on vous propose de revoir ses plus beaux highlights avec les Spurs de San Antonio. Pour une meilleure appréciation de cette vidéo on vous conseille de mettre la Marseillaise en fond musical et sortir le béret, la baguette de pain et le verre de vin rouge, COCORICOOOOO.

Tony Parker n’a pas eu une grande carrière musicale mais il a fait danser ses défenseurs sur les parquets. Pour tous les français, il a été notre Premier Love dans la Grande Ligue, on le considérait presque comme un membre de La Famille. Très jeune c’est Gregg Popovich qui lui a dit Bienvenue Dans Le Texas, beaucoup étaient sceptiques mais 20 ans après On Dit Quoi ? Si à cette époque tu ne croyais pas en lui, Balance Toi de là, nous on savait qu’il avait Les clefs de la réussite. Dès lors que c’était Gametime et à chaque remontée de balle, dans nos cœurs, c’était L’Effet Papillon. Il était tellement fort dans tous les domaines qu’il a voulu se diversifier et nous dire « Pourquoi Je Rappe », bon pour le coup, nous on s’est posé la même question sans y trouver d’explications. Mais on lui pardonne cette tentative puisqu’il a laissé derrière lui une Génération Motivée et pour ça merci TP.

Comme quoi, même dans les moins bonnes choses qu’a fait notre Frenchie au cours de sa carrière on peut y trouver du bon. Or dans cette vidéo on vous a réservé uniquement le meilleur, alors imaginez à quel point c’est bien.