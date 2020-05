Le Grand Apéro des coachs NBA 2019-20 : Top 6 et gros débats ! Apéro TrashTalk

Après une semaine passée à débattre du métier de coach NBA avec moult dossiers et autres classements, on met donc le couvercle avec un petit apéro dominical. Ne vous posez plus la question hein, y’a une vraie stratégie éditoriale derrière tout ça.

Quels sont les coachs les plus sous-cotés de la Ligue ? Les plus surcotés ? Et qui sont ceux qui sont le plus attiré par l’attaque ? Et par la défense ? Tant de questions, le plus de réponses possibles apportées, avec en colonne vertébrale de cette semaine thématique un Top 6 de la saison concocté par nos soins, après quelques écharpements internes obligatoires pour ce genre de classement… voilà donc ce qu’on vous a tenté de vous proposer cette semaine sur le site préféré de ton site préféré. La meilleure manière de ponctuer ce genre de chapitre ? Avec un apéro long-format bien sûr, l’occasion de revenir sur une dizaine de points sensibles en lien avec notre thématique.

Billy Donovan, Gregg Popovich, le coach qu’on veut revoir en NBA, le nouveau management à Chicago, les deux coachs qui sont le plus sur un siège éjectable, Mike D’Antoni, les Knicks, les Nets, le changement de coach qu’on adorerait opérer entre deux franchises, un petit plan à 3 entre Nick Nurse, Erik Spoelstra et Brad Stevens et le Top 6 de nos deux loulous ex-confinés, voilà pour le pitch de cet apéro du dimanche. Pour le reste c’est comme d’habitude, on se retrouve dans la section commentaires et on la prend d’assaut, mais ça n’a rien à voir avec la Sexion d’assaut. Désolé.