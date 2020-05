Matrix se sent snobé : ça ne respire pas l’eau de rose entre Shawn Marion et le Hall of Fame

Le Hall of Fame 2020 est déjà considéré comme all-time avec les présences de Kevin Garnett, Kobe Bryant et Tim Duncan. Pas de trace de Shawn Marion par contre, qui espère un jour faire partie du Panthéon du basket, en compagnie des empreintes laissées par les monstres éternels. Matrix estime mériter sa place, mais il va devoir attendre.

Éligible depuis cette année à la distinction individuelle suprême, Shawn Marion ronge son frein en attendant la veste orange, pour l’année prochaine, celle d’après… ou jamais. Pour 2021, on tourne les yeux avec beaucoup d’insistance vers Paul Pierce, Chris Bosh ou encore Chris Webber. À une autre portée que la cuvée 2020, mais ça s’annonce encore difficile de pouvoir gratter une place. Joueur important quasiment partout où il est passé, Shawn Marion fait partie des All-Stars restés un peu dans l’ombre. On se souvient avant tout de lui pour son snake shot, repris par absolument aucun joueur dans la Ligue. Pas sûr que l’empreinte qu’il ait voulu laisser au monde du basket soit cet affreux tir. Mais Marion, c’est tellement plus que ça et pour The Athletic, l’ancien Sun a évacué sa frustration sur le Hall of Fame, lui qui pense mériter sa place par rapport à ce qu’il a accompli en NBA.

« Je pense que j’ai laissé un héritage pour le jeu. Mais qui décide ? Qui prend les décisions ? Sur quoi se basent-ils ? Si vous regardez tous les chiffres, pour moi, je devrais être un favori, non ? Qu’est-ce que je suis supposé faire ? Qu’est-ce que je ne suis pas censé faire ? C’est hors de mon contrôle. Je sais que c’est politique. »

Retraité depuis 2015, Matrix a passé 16 ans de sa vie sur les parquets NBA. C’est à Phoenix, en 1999, que débute l’aventure NBA de l’ailier de 2m01. Chez les Suns, Shawn Marion connaîtra les plus belles heures de sa carrière dans un jeu aussi explosif que séduisant. Individuellement tout roule, le garçon tourne quasiment en double-double chaque saison après son année rookie avec plus de 18 points et 10 rebonds par match. Mais LE gros changement vient avec l’arrivée de Mike D’Antoni et Steve Nash dans l’Arizona. De l’attaque, de l’attaque, encore de l’attaque. 50 wins par saison en guise de service minimum, avec des pointes à 62 (2004-05) et 61 (2006-07). Marion a un rôle très important chez les Cactus. Avec ses 20 pions et ses 10 rebonds par soir ainsi que sa bonne défense et ses grosses qualités athlétiques, Matrix est le parfait complément du duo Steve Nash – Amar’e Stoudemire. Et malgré un tir absolument immonde esthétiquement, Shawn Marion peut aussi sanctionner à 3-points quand il le faut. La polyvalence est presque un instinct animal pour le numéro 31 des Suns. Pas de titre au final mais quatre sélections All-Star tout de même pour Marion, ça ferait presque rêver Devin Booker. Après deux passages éclair à Miami puis Toronto, les Mavericks flairent un vétéran qui pourrait leur être utile. Banco. En 2009, Shawn Marion rejoint Dallas. La trentaine passée, ses stats sont en baisse mais ses 12 points et 7 rebonds de moyenne sont autant précieux que sa défense. Résultat ? Titre improbable, impensable en 2011, avec un Dirk Nowitzki en mode extra-terrestre face aux Heatles de LeBron James et Dwyane Wade. Mission accomplie pour Matrix qui terminera sa carrière à Cleveland, après quelques années dans le Texas.

Un beau parcours donc. Suffisant cependant pour entrer au Hall of Fame ? Ça paraît un peu short quand même niveau palmarès, et ce n’est donc pas forcément « politique ». Mais Shawn a un argument de plus dans son sac, à savoir son impact sur le jeu actuel à travers sa grosse polyvalence – notamment défensive – et sa capacité d’évoluer sur plusieurs postes.

« Je suis l’une des grandes raisons qui expliquent le jeu actuel. […] Ce que j’étais capable de faire, tout le monde essaye de le faire maintenant. Tout le monde essaye de trouver un mec capable de faire tout ce que je savais faire. Et ils n’ont toujours pas réussi. Mais ils ont quand même pu trouver quelques pièces pour faire certaines choses. »

Le Hall of Fame et Shawn Marion, c’est une histoire d’amour qui commence par un « Je t’aime, moi non plus ». Mais qui sait, l’institution est tombée amoureuse de Tracy McGrady, alors pourquoi pas Matrix ?