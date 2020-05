Kyrie Irving veut défier Kemba Walker en un-contre-un : Uncle Drew a des comptes à régler du côté de Boston

Ces dernières années, le TD Garden a vu passer de sacrés manieurs de ballon entre Rajon Rondo, Isaiah Thomas et plus récemment Kyrie Irving et Kemba Walker. Ce dernier a très vite succédé au nouveau meneur des Nets dans le cœur des fans des Celtics et tel une ex qui veut te montrer ce que tu as perdu, Uncle Drew lui a publiquement lancé un défi pour que les deux point guards s’affrontent en un-contre-un.

Dans un monde parfait où ce défi serait relevé par Kemba, on aurait un duel entre deux des meilleurs handles de la Ligue. Irving est souvent considéré comme un des meilleurs spécialiste de l’histoire de la NBA mais le Texas Ranger n’est clairement pas en reste. Une chose est sûre, dans cette rencontre, casser la cheville de son adversaire vaudra au moins autant de points qu’un panier. Les deux hommes venant de la Grosse Pomme, on imagine bien cet événement se faire au mythique Rucker Park devant une foule en délire. On est à peu près sûr que ça emballerait bien plus les New-yorkais qu’un match des Knicks. Cette filiation géographique est la réelle raison du défi selon Uncle Drew, on ne sait pas si on le croît mais c’est en tout cas ce qu’il confie dans un Live Instagram avec Darryl Bryant.

« On ne parle jamais de ça : Kemba Walker et moi. Je veux cette match-up. Je veux Kemba Walker. Kemba Walker et moi… on doit le faire. C’est mon grand frère. Tu sais, on a un respect mutuel, mais je sais que tout le monde dans le New Jersey et à New York veut voir ça. A chaque fois que l’on joue l’un contre l’autre, c’est toujours quelque chose. Il met 40 points sur moi, je lui en mets 40. C’est un va-et-vient, ça fait juste partie de notre éducation, d’où et comment on a grandi. »

Nous n’avons malheureusement pas pu vérifier ça cette saison puisque Kyrie Irving a manqué les trois confrontations entre Celtics et Nets du fait de ses différents pépins physiques. Mais on le croît sur parole sur le fait que cette match-up serait absolument magnifique. Quand on pense à ces deux hommes, nous avons directement des images en tête : Kyrie qui fait tomber Brandon Knight ou qui ridiculise toute la Team USA au cours d’un entraînement, le buzzer-beater incroyable de Kemba avec UConn et bien d’autres. Les deux meneurs ont un bagage offensif tellement complet, une fluidité hors du commun et un esprit de compétition très développé, tout ce qu’il faut pour faire un duel extraordinaire. Si Adam Silver écoute le poste 1 des Nets et considère que pour de raisons économiques ou autre, ça ne peut se faire au Rucker Park, il pourrait pourquoi pas réfléchir à organiser un tournoi de un-contre-un réclamé par beaucoup de monde depuis des années. Voir des stars se mettre sur la gueule serait forcément bien plus divertissant qu’un match des célébrités ou même qu’un Skills Challenge et dans un tel événement, une finale entre ces deux meneurs serait à n’en pas douter un incroyable moment.

Tel Booba, Kyrie Irving attend désormais la date, l’heure, le jour. Donc Kemba, c’est où tu veux, quand tu veux. On va censurer la suite de la phrase mais pour résumer, on attend la réponse du meneur des Celtics avec impatience.

Source texte : Instagram – Darryl Bryant