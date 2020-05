Les meilleurs coachs de la saison 2019-20 – Numéro 6 : Rick Carlisle is back, avec une deuxième bague dans le viseur

La rédaction de TrashTalk a voté, et le numéro 6 de notre classement des meilleurs coachs de la saison 2019-20 n’est autre que… Rick Carlisle. Le sosie sérieux de Jim Carrey a trouvé une sacrée pépite à polir et il est de retour au dessus des 50% de wins, en attendant… beaucoup mieux et très vite ?



Dans le rétro

Joueur plutôt discret à la fin des années 80 avec les C’s (champion tout de même en 86) avant de terminer une carrière à peine entamée du côté de New York, Rick Carlisle prouve assez rapidement que ses skills seront plus utiles sur un banc mais en mode starco. Assistant chez les Nets, les Blazers puis les Pacers et le grand saut en 2001 avec un premier poste à Detroit, le temps de mettre les Pistons sur les rails de la victoire avec une demi-finale e une finale de Conférence, mais sans pour autant en profiter puisque Rico quittera le Michigan quelques mois avant le titre des Wallace and co. en juin 2004. La suite ? Quatre saisons à se faire les dents avec les Pacers dont l’une terminée en Finale de Conf face aux… Pistons, pas kewl, puis en 2008 c’est l’emménagement à Dallas pour ne plus en bouger au point d’être aujourd’hui sur le podium des coachs en place depuis le plus longtemps, à trois poils de seuf d’Erik Spoelstra et à quatre autoroutes de Gregg Popovich. Avec un Dirk Nowitzki dans son prime il ne faudra que trois ans à Carlisle avant d’aller chercher sa bague, et globalement l’austère coach peut aujourd’hui se targuer d’être l’une des raisons de la bonne tenue des Mavs depuis douze ans. Sept fois en Playoffs en onze saisons, on connait des mecs beaucoup moins winners que ça.

Bilan en carrière : 791-654 / 54,7% de victoires

La saison des Mavs

Troisième meilleure attaque de toute la Ligue et même meilleur rating offensif, disons que l’offense des Mavs a brûlé tout ce qu’elle touchait cette saison. Plus de 116 points par match (!) grâce en grande partie à l’émergence de Luka Doncic, et un coach qui a en tout cas sur 1) utiliser au mieux son petit génie et 2) pianoter parfaitement avec son effectif et gérer l’intégration de Kristaps Porzingis. Sous l’égide de Rick Carlisle les Maxi Kleber, Dwight Powell, Dorian Finney-Smith ou autres Seth Curry donnent la pleine mesure de leur talent et les Mavs sont donc tranquillement de retour bien au dessus des 50% de victoires. En défense ça reste plus compliqué compte tenu de la Pace exercée durant les matchs de Dallas mais ne vous y trompez pas, Rick Carlisle sait ce qu’il fait et sait où il veut aller…

Les stats 2019-20



Bilan : 40 victoires et 27 défaites, septième à l’Ouest

Attaque : 116,4 points par match (3èmes)

Défense : 110,3 points par match (15èmes)

Offensive rating : 116,7 (1ers)

Defensive rating : 110,6 (17èmes)

Pace : 99,1 (18ème)

Son point fort

L’expérience bien sûr. Rick Carlisle connait la route vers la victoire et sait à quoi ressemble une série de Playoffs. Il a tout connu avec Dallas, de l’ivresse de la victoire à la reconstruction par le bas, de l’émergence d’une future méga-star au retrait progressif du meilleur joueur de l’histoire de sa franchise.

L’interrogation

A vérifier à court-terme bien sûr mais attention à la… Luka dépendance. On parle d’un sophomore qui prend déjà ses vingt tirs par match et qui peut parfois faire passer James Harden pour un attaquant discret, alors attention car il faudra être capable de former d’autres héros, d’autres leaders. Y’a de la came en magasin, ne reste plus qu’à nous faire un bon gros facing des familles.

Le renouveau est acté à Dallas et Rick Carlisle n’y est évidemment pas étranger. Douze saisons à connaitre absolument tout ce qu’il y a à connaitre dans une franchise NBA, et on est… reparti pour un tour ?



