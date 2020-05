Les highlights de Kawhi Leonard en 2019-20 : pas de load management dans cette vidéo, imaginez comme ce serait chiant

Deuxième meilleur ailier de la saison en cours selon la rédaction de TrashTalk, Kawhi Leonard s’est intégré dans sa nouvelle équipe à sa façon. En efficacité et en silence.

Après être parti de Toronto en étant devenu le meilleur joueur de l’histoire de la franchise en une saison, Kawhi Leonard s’est déjà imposé comme le plus fort n’étant jamais passé par les Clippers de Los Angeles alors laissez lui des Playoffs et il aura déjà sa statue devant le Staples Center. Le funguy de la NBA est également le Pascal le grand frère de cette dernière. En effet, il arrive dans les franchises en difficulté historiquement et il en fait des favoris à la bague, c’est aussi simple que ça. La défense au périmètre de Michael Jordan, le jeu mi-distance de Michael Jordan et le côté clutch de Michael Jordan, on est pas spécialistes mais il paraît que ça aide à remporter des titres. En tout cas Kawhi lui n’a jamais de Last Dance, il aime faire valser ses adversaires en un changement de direction et faire danser la java aux supporters portés par l’ivresse de la victoire. Après Pascal le grand frère, on vous présente son côté Jean-Marc Généreux.

De ce fait tous les propriétaires des franchises crient « j’achète » dés qu’ils le voient sur un parquet. Un garçon aussi taiseux qui nous fait autant crier, c’est ça le super-pouvoir de Kawhi Leonard.