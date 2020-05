Les potentiels ailiers de la Draft 2021 : sortez les tétines, on jette un œil aux cracks du futur

D’accord ! Donc même pas la Draft 2020 a eu lieu ou a été annoncée qu’on se penche déjà sur la Draft 2021 ? Calma. L’idée ici n’est pas de s’inventer en experts des moins de 12 ans, il est tout simplement d’observer certains noms qui, naturellement, médiatiquement et logiquement, vont rentrer dans votre vocabulaire à l’avenir. Session découverte, c’est parti.

Le circuit reste le même et impose sa méthode année après année. Quand on voit des phénomènes comme Zion Williamson débarquer en NBA, ou par le passé des Ben Simmons, des Andrew Wiggins et des Kyrie Irving, il y a un parcours médiatique à respecter. On fait d’abord son trou au lycée (ou ailleurs, chacun sa route, chacun son chemin, passe la mixtape à ton voisin), on gagne en renommée sur le circuit mineur, on obtient sa vidéo sur Ballislife ou HoopMixtape, et on prend de plus en plus de places sur les réseaux sociaux jusqu’à rentrer dans les talk shows de basket dans le monde entier. C’est, en apparence, le trajet respecté par tous les phénomènes qui se font une vraie place au soleil de la NBA par la suite. Alors évidemment, il y a des ratés ici ou là (Aquille Carr, Seventh Woods), car le succès au lycée ne garantit pas le bonheur chez les pros, mais on peut voir assez tôt les petiots qui sortent du lot : Hoop Summit, McDonald’s All-American Game, Peach Jam Tournament et autres Jordan Brand Classic pour ne citer qu’eux, ça y va sur les rendez-vous médiatisés qui nous ouvrent les portes des All-Stars de demain. Et on se frotte les mains en observant les nouvelles merveilles venant des laboratoires du monde entier.

Justement, pour ce petit amuse-bouche dédié aux ailiers (semaine des ailiers oblige sur TrashTalk), nous avons choisi de vous envoyer quelques noms, quelques profils dans une cuvée 2021 qui possède quelques freaks au poste 3. Non pas pour garantir leur place sur votre fond d’écran de téléphone en 2023, mais plutôt pour vous tendre une perche. Vous permettre de faire votre évaluation, suivre ces prospects avec nous, et voir s’ils seront encore dans nos têtes dans un an et quelques mois. On commence ? Let’s go.

JONATHAN KUMINGA

Tout le circuit mineur est en apnée en ne sachant pas encore où Jonathan Kuminga signera pour la saison prochaine. Quelle université récupérera les talents de celui que nombreux considèrent comme un des trois meilleurs talents de la Draft 2021 ? Trop d’excitation entoure le Congolais, qui offre dès aujourd’hui des bases merveilleuses de développement : joueur dur, qui n’a pas peur du challenge physique, bosse comme un âne sur sa technique, finit fort à l’arceau, et physiquement prêt pour la NBA. Le ciel est la limite pour Kuminga, à lui de le rappeler dans les mois à venir.

JALEN JOHNSON

Il est dans la discussion pour savoir qui est le meilleur ailier de la Draft 2021. Et le débat durera longtemps. Mais comment ne pas penser à Jalen Johnson, dès qu’on le voit jouer ? Dimensions, aisance, vision du jeu, capacité à finir au panier, sur les bases pures on a le package idéal pour créer une star. Sauf que, comme on le sait, il faut avoir une flamme intense en soi pour rejoindre les étoiles. Et c’est toute la question face à laquelle Johnson devra se poser pour y répondre, avec Coach K sur le banc de Duke à ses côtés.

SCOTTIE BARNES

Attention, phénomène. Observé ces derniers mois à Montverde avec de nombreux coéquipiers qui seront attendus de pied ferme la saison prochaine en NCAA, Scottie Barnes ne laissera personne indifférent. On aime, on déteste, on adore ou on hue Barnes, mais il n’y a pas de juste milieu. De la taille, du poids, des épaules déjà bien larges, une agressivité naturelle et une pure vision du jeu, sous bien des aspects Scottie ressemble à une future star. Mais quel sera son poste à l’avenir ? Point forward ? Est-il un attaquant racé ? Parle-t-on de Draymond Green, Aaron Gordon ou bien mieux ?

ZIAIRE WILLIAMS

On va pas se mentir, au premier coup d’oeil Ziaire Williams ça ressemble plus à une version Lidl ou PES de Zion Williamson qu’autre chose. Mais les comparaisons s’arrêtent là, et tant mieux pour le phénomène de Sierra Canyon qui fera ses prouesses du côté de Stanford la saison prochaine. Agressivité, énergie, package plutôt complet et bonne aisance balle en main, que peut nous offrir Ziaire à l’avenir ? La question est évidemment sur ses épaules, voir s’il s’agit d’un joueur qui domine au niveau inférieur et peut avoir le même level au supérieur.

TERRENCE SHANNON JR

Il pourrait participer à la Draft 2020, et peut-être qu’il nous prendra de court prochainement. Mais après une année intéressante à Texas Tech au cours de laquelle il a pu montrer son flair et sa polyvalence, Terrence Shannon Jr pourrait repartir un tour en NCAA avant de rejoindre les pros en 2021. De la même qu’un autre Terrence déjà aperçu en NBA (Jones), le jeune homme est un gaucher sachant utiliser cet avantage à bon escient, il sait où se placer et a un bon de shoot et de capacité à pénétrer et finir. Quel est son plafond, on le saura dans les mois à venir.

Bien évidemment, d’autres noms vont apparaître, d’autres vont disparaître, et la magie du circuit nous emmènera vers de nouveaux prospects dans les mois à venir. En attendant de voir ce que nous réserveront Earl Timberlake, Roko Prkacin ou Wendell Moore, on vous laisse checker ces pépites et nous proposer votre coup d’oeil sur d’autres joueurs qui pourraient dynamiter le poste d’ailier sur la Draft 2021 !