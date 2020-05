Les highlights de Brandon Ingram en 2019-20 : spoiler, ses longs bras ne lui servent pas qu’à se gratter les chevilles

Cinquième meilleur ailier de la saison en cours selon la rédaction de TrashTalk, Brandon Ingram est le grand gagnant du blockbuster trade qui l’a envoyé en Louisiane. Dans le pays du jazz, il a totalement explosé et à livré une partition parfaite pendant six mois. Or qui dit explosion, dit belle compilation.

Même s’il a le physique de Luffy dans One Piece au vu de sa maigreur et de ses longs bras, c’est plutôt le haricot magique de Dragon Ball Z que l’ailier des Pelicans a mangé tant il a poussé cette saison. Aucun doute sur le fait qu’il ne faut pas qu’il cause d’ennuis à Light Yagami car aujourd’hui tout le monde voit très bien qui est Brandon Ingram et connaît son nom. Ceux des adversaires directs qu’il a croisé cette saison, eux, sont déjà bien dans son Death Note tant il a plané au dessus de la concurrence comme Avatar, le dernier maître de l’air. Il paraît clair qu’il n’a plus aucune leçon à recevoir de Riko Aida car il maîtrise désormais le basket-ball comme Naruto Uzumaki maîtrise le Jutsu. En somme il a conquit la Ligue comme Sasha dans Pokemon.

New Orleans dispose désormais d’un duo sur les ailes près à conquérir la NBA et les Top 10 chaque nuit. Si Brandon et Zion fait aux premiers abords très nom de série héritière des Frères Scott, c’est une série de Playoffs qu’ils chercheront ensemble à atteindre et ce dés l’année prochaine.