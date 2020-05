Les highlights de Victor Oladipo en 2017-18 : retour sur la saison de l’explosion

Victor Oladipo est probablement l’arrière qui nous a le plus manqué cette saison avec Klay Thompson. Le Black Panther du Dunk Contest n’a pas pu retrouver son rythme, celui qui en fait l’un des joueurs les plus spectaculaires de la Grande Ligue.

Une tête d’enfant, un sourire charmeur et une voix de velours, on ne décrit pas Bruno Mars ou Pharrell Williams mais bien Victor Oladipo. Qu’est-ce qu’on a hâte de revoir le Pacer prendre de l’élan loin de la ligne des trois-points et s’arrêter en transition de loin ou à mi-distance pour dégainer son tir soyeux. L’un des joueurs les plus vifs, l’un des joueurs qui monte le plus haut, l’un des plus culottés, tout ce qu’on aime en somme et tout ce qui permet de produire un best-of extraordinaire. Grosse déception que son retour en demi-teinte, son back-court avec Malcolm Brogdon semble tellement complémentaire sur le papier que c’est sans doute l’un de ceux que l’on a le plus envie voir à l’œuvre la saison prochaine. L’arrière a le prénom du crocodile dans Mario et ce n’est pas une coïncidence, il n’en peut simplement plus de devoir attendre pour croquer ses adversaires directs.

Petit flashback pour vous rappeler ce dont est capable le joueur d’Indiana et pourquoi tout le monde est tombé amoureux de lui lors de cette saison 2017-18 avec comme point d’orgue ce duel contre LeBron James épique au premier tour des Playoffs.