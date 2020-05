Les potentiels arrières de la Draft 2021 : sortez les tétines, on jette un œil aux cracks du futur

D’accord ! Donc même pas la Draft 2020 a eu lieu ou a été annoncée qu’on se penche déjà sur la Draft 2021 ? Calma. L’idée ici n’est pas de s’inventer en experts des moins de 12 ans, il est tout simplement d’observer certains noms qui, naturellement, médiatiquement et logiquement, vont rentrer dans votre vocabulaire à l’avenir. Session découverte, c’est parti.

Le circuit reste le même et impose sa méthode année après année. Quand on voit des phénomènes comme Zion Williamson débarquer en NBA, ou par le passé des Ben Simmons, des Andrew Wiggins et des Kyrie Irving, il y a un parcours médiatique à respecter. On fait d’abord son trou au lycée (ou ailleurs, chacun sa route, chacun son chemin, passe la mixtape à ton voisin), on gagne en renommée sur le circuit mineur, on obtient sa vidéo sur Ballislife ou HoopMixtape, et on prend de plus en plus de places sur les réseaux sociaux jusqu’à rentrer dans les talk shows de basket dans le monde entier. C’est, en apparence, le trajet respecté par tous les phénomènes qui se font une vraie place au soleil de la NBA par la suite. Alors évidemment, il y a des ratés ici ou là (Aquille Carr, Seventh Woods), car le succès au lycée ne garantit pas le bonheur chez les pros, mais on peut voir assez tôt les petiots qui sortent du lot : Hoop Summit, McDonald’s All-American Game, Peach Jam Tournament et autres Jordan Brand Classic pour ne citer qu’eux, ça y va sur les rendez-vous médiatisés qui nous ouvrent les portes des All-Stars de demain. Et on se frotte les mains en observant les nouvelles merveilles venant des laboratoires du monde entier.

Justement, pour ce petit amuse-bouche dédié aux arrières (semaine des arrières oblige sur TrashTalk), nous avons choisi de vous envoyer quelques noms, quelques profils dans une cuvée 2021 qui possède quelques freaks au poste 2. Non pas pour garantir leur place sur votre fond d’écran de téléphone en 2023, mais plutôt pour vous tendre une perche. Vous permettre de faire votre évaluation, suivre ces prospects avec nous, et voir s’ils seront encore dans nos têtes dans un an et quelques mois. On commence ? Let’s go.

JALEN GREEN

Il a fait l’actu, récemment, pour son choix particulièrement osé et novateur. Au lieu de respecter le circuit habituel, qui voit les lycéens surdoués rejoindre la NCAA, Green a annoncé qu’il allait plutôt tenter sa chance en G-League. Une aubaine pour la NBA, et une vraie aventure qui attend le jeune arrière à la confiance inébranlable. Déjà bien développé physiquement, Jalen a assuré jusqu’ici puisqu’il a roulé sur la compétition avec Team USA, en étant notamment MVP du Mondial 2018 des moins de 17 piges. La question qui réside en fait, est la suivante : entre lui et Cade Cunningham, qui est le meilleur prospect global de la Draft 2021 ? Au moment où ces lignes sont écrites, il y a débat. Mais cela vous situe le bonhomme.

BJ BOSTON

Dommage que les Celtics soient aussi bien placés dans la Ligue actuellement, car Boston à Boston ça aurait carrément de la gueule. Auteur d’une très grosse saison senior avec Sierra Canyon, Brandon Boston Jr ou comme on dit chez eux BJ Boston sera attendu de pied ferme sur le campus de Kentucky à la rentrée. Attention, on sait comment certains joueurs sont comprimés dans le système Callipari et ne produisent pas autant que rêvé, mais on sait aussi que ce genre de phénomène peut apprendre les nuances du jeu et débarquer avec le package complet chez les pros un an plus tard.

MOSES MOODY

Ce n’est pas pour rien que Moses Moody a Devin Booker comme joueur préféré en NBA. Malheureusement pour Kentucky, c’est à Arkansas qu’on retrouvera le sniper de Montverde Academy, mais s’il y a bien un poignet à surveiller dans la lignée des Buddy Hield et compagnie, c’est Moody. Encore un nom qui va faire son trou dans la Ligue, encore un poignet qui devrait faire suer pas mal de défenseurs. Toute la question est de savoir quel est le plafond de ce garçon, qui possède en tout cas aujourd’hui un shoot extrêmement propre.

JUHANN BEGARIN

Cocorico ! Encore un compatriote qui pourrait être bien placé dans la prochaine Draft, et à un poste qui n’est pas forcément bien fourni en gros tricolores au niveau supérieur. De la compagnie pour Evan Fournier, en perspective, Juhann Begarin ayant son nom déjà situé sur de nombreuses plaquettes grâce à ses qualités athlétiques évidentes et un doux mélange entre influence américaine et formation française. Faux lent, JB sera un des noms à surveiller lors des prochains mois car il pourrait monter doucement dans les discussions de l’Hexagone, en anticipation de la Draft 2021.

DJ STEWARD

Un nouveau Collin Sexton ? Agressif, fort en pénétration, captivant en triple menace, Steward sera observé lors des prochains mois du côté de Duke, où les Blue Devils espèrent profiter des talents intrinsèques de DJ. Son duel avec Caleb Love il y a quelques mois a fait le buzz sur la toile, il y a un esprit de compétition et une attitude de winner qu’il faudra surveiller de près chez Steward.

Bien évidemment, d’autres noms vont apparaître, d’autres vont disparaître, et la magie du circuit nous emmènera vers de nouveaux prospects dans les mois à venir. En attendant de voir ce que nous réserveront Jaden Springer, Scottie Lewis ou Javonte Smart, on vous laisse checker ces pépites et nous proposer votre coup d’oeil sur d’autres joueurs qui pourraient dynamiter le poste d’arrière sur la Draft 2021 !