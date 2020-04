La NBA ré-autorisera à partir du 1er mai certains entraînements individuels, dans certaines salles, dans certains états : on avance, doucement

Adrian Wojnarowski est toujours vivant, dernière nouvelle, et s’il n’a actuellement pas de trade à se mettre sous la dent ni de joueur français à accuser de propagation de virus, il a tout de même lâché une sympathique bombinette hier soir : certaines salles d’entraînement ne tarderont plus à rouvrir pour nos NBAers chéris.

On vous arrête tout de suite, ce n’est pas demain que Brad Stevens ou Mike Budenholzer pourront mettre en pratique les systèmes dessinés depuis un mois et demi. En effet, si certaines salles s’apprêtent à rouvrir aux States, les entraînements à 5 vs 5 ne sont pas prévus de sitôt :

Sources: Teams will be allowed to make facilities open to players on a voluntary basis for individual work, but larger group workouts will still be prohibited. In NBA markets that aren’t loosening restrictions, league plans to work w/ teams on other arrangements for players. https://t.co/yZSKsXedW1

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 25, 2020