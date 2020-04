Les Nets ont une petite liste de candidats pour prendre le poste de coach : spoiler, il y a un ancien de la maison dans le lot et il est chauve

Qui sera le prochain coach des Nets ? C’est la question sur laquelle Sean Marks et sa direction devront trancher. Même si la NBA est sur pause, Marc Stein du New York Times nous dresse une petite liste avec quelques noms bien sympathiques.

Plusieurs semaines maintenant que Kenny Atkinson est parti. Depuis début mars et son surprenant départ, les Nets réfléchissent à son successeur. La perle rare qui apportera des résultats, tout en satisfaisant les stars Kevin Durant et Kyrie Irving. Bon courage Sean Marks. Pour l’instant, c’est Jacque Vaughn qui prend la relève, et il pourrait très bien avoir une chance de prolonger son intérim si l’on en croit Marc Stein du New York Times. Outre l’ancien d’Orlando, l’insider nous sort également une jolie petite liste de coachs qui seraient dans les petits papelards de Brooklyn. Pas de Tom Thibodeau, dont les Knicks semblent être le seul point de chute, mais quelques noms sympathiques. On fait le point.

Tyronn Lue, Jason Kidd, Mark Jackson, Jeff Van Gundy and the incumbent interim coach Jacque Vaughn are among the names on the Nets' developing list of coaching candidates, league sources say — Marc Stein (@TheSteinLine) April 23, 2020

Earlier this week, @SBondyNYDN reported on the mutual interest between Clippers assistant Ty Lue and Kyrie Irving in a potential Brooklyn reunion after their time together in Cleveland. Golden State assistant coach Mike Brown is another name to monitor … — Marc Stein (@TheSteinLine) April 23, 2020

À commencer par Tyronn Lue. Ancien coach des Cavs, il assiste aujourd’hui Doc Rivers aux Clippers. Apparemment très souhaité par Kyrie, il peut se targuer d’une chose, il a un trophée lui. Palmarès de Lue : je me suis fait marcher dessus par Iverson, et j’ai gagné un titre NBA en tant qu’assistant de LeBron… Pas mal, suivant.

On a ensuite du plus classique, Jeff Van Gundy et Mark Jackson. Ce n’est pas compliqué, dès lors que le banc d’une franchise se libère, les deux entrent presque tout de suite dans la discussion. Le premier est consultant sur ESPN et a récemment été à la tête de Team USA dans les compétitions mineures. Palmarès ? J’ai commenté le match des Finales 2009 perdues par mon frère, et je suis toujours accroché à la jambe de Zo Mourning. On taquine bien évidemment, JVG ayant un CV plutôt solide. Le deuxième ? Toujours au placard depuis son passage à Golden State. Et tant qu’on parle des Warriors, Mike Brown est aussi l’un des noms évoqués par l’insider. Assistant de Steve Kerr depuis 2016, l’ancien Coach de l’Année en 2009 pourrait revenir sur le devant de la scène dès l’année prochaine.

Puis enfin, last but not least, Jason Kidd. Assistant aux Lakers cette année, l’ancien meneur connaît très bien la maison. Après avoir joué six années sous les couleurs des Nets du New Jersey à l’époque, Brooklyn est la première équipe qu’il a entraînée. Cela n’aura duré qu’un an et la fin fut plutôt sale. Il voulait absolument avoir plus de pouvoir et un rôle dans le management, un vœu non exaucé à l’époque. Résultat, c’est à Milwaukee qu’il a continué sa carrière, lui qui a coaché les Bucks entre 2014 et 2018.

Qui succédera à Kenny Atkinson sur le banc des Nets ? Qui aura l’honneur de coacher Timothé Luwawu-Cabarrot ? Tant que la saison reste suspendue, ça ne devrait pas beaucoup bouger du côté de Brooklyn, mais Sean Marks devra prendre une décision très importante à un moment donné.

Source texte : New York Times