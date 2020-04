Les semaines par poste débarquent sur TrashTalk : semaine 1, les meneurs sont à l’honneur, on vous explique tout !

Période confinée ? Période d’originalité ! Après les 30 reviews en 30 jours qui ont rythmé votre quotidien sur TrashTalk, une page se ferme et une nouvelle s’écrit dès aujourd’hui. Préparez-vous, car le programme risque d’être dense : sur les 6 prochaines semaines, l’équipe de TrashTalk vous guidera pour débattre, écouter, lire et regarder autour de chaque poste au basket (+ les entraîneurs) ! Par ici le programme !

Vous étiez nombreux à nous suivre, dès le début du confinement, sur les 30 reviews en 30 jours qui ont permis à beaucoup de monde de continuer à parler basket jour après jour. Mais une fois les 30 franchises gérées, on allait quand même pas vous laisser, ou repartir sur les 30 types de comté affinés à déguster chez soi en 30 jours. Toute la team TrashTalk s’est donc réunie pour vous concocter un nouveau programme, qui rythmera vos journées jusqu’à début juin. Oui, début-juin. Le temps qu’Adam Silver et ses potes nous trouvent une solution concernant la fin de la saison NBA 2019-20. Pas de temps à perdre, on vous explique tout, checkez le planning ci-dessous car il démarre dès maintenant !

Semaine 1 (du 20 au 26 avril) : les meneurs

les meneurs Semaine 2 (du 27 avril au 3 mai) : les arrières

les arrières Semaine 3 (du 4 au 10 mai) : les ailiers

les ailiers Semaine 4 (du 11 au 17 mai) : les coachs

les coachs Semaine 5 (du 18 au 24 mai) : les ailiers-forts

les ailiers-forts Semaine 6 (du 25 au 31 mai) : les pivots

Chaque lundi, une nouvelle semaine démarrera dans vos vies et dans celle de TrashTalk, au niveau éditorial ! Un menu des plus complets vous sera présenté, afin de continuer à discuter de basket, débattre sur les joueurs, les tendances du jeu, et les personnages marquants dont nous avons envie de parler avec vous. Comme vous pouvez l’imaginer, et ce modèle est respecté depuis des années sur TrashTalk, c’est tout l’univers de notre média qui sera utilisé pour ces semaines à thèmes. Ce qui veut dire que le contenu présenté sera aussi généreux que varié :

Apéro long-format dédié à chaque poste

Classement de la saison NBA 2019-20 par poste

Avis de la rédaction par poste

Dossiers historiques et découvertes old-school

Sondages sur les réseaux sociaux

Papiers originaux et débats à thèmes spécifiques par poste

Et plein d’autres surprises…!

On ne vous dit pas tout, sinon ce ne serait pas marrant. Ce qu’on va faire, et pour ceux qui ont bien lu le planning, c’est qu’on va commencer tout de suite avec la semaine des meneurs. Cette semaine, d’aujourd’hui à dimanche (on le rappelle car en ce moment quel jour on est c’est un peu le grand débat au réveil), nous nous focaliserons sur les meneurs de jeu au basket. Il y aura donc le classement des meilleurs meneurs de la saison 2019-20, mais aussi un retour sur ceux qui nous ont manqué (Curry, Wall), des débats endiablés autour des jeunes meneurs qui débarquent en NBA, etc.

Et maintenant ? Et bien place aux meneurs ! C’est parti pour la semaine 100% point guards sur TrashTalk, on envoie la sauce et on vous invite évidemment à prendre part aux discussions, que vous soyez petits… ou grands. Vive la mène mamène !