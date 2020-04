Air Jordan 6 Retro DMP : à chaque paire de Jojo son souvenir, on préchauffe avant The Last Dance

Déjà sorties dans le cadre d’un package, les Air Jordan 6 Retro DMP font leur retour en solo à la manière d’un Luji en période de pause pour son duo avec Foda chez Columbine. Ces petits bijoux sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers depuis ce matin.

Encore des Jojo ? Il faut dire que le numéro 23 des Bulls est au coeur de toutes les conversations en ce moment avec la sortie de la série documentaire « The Last Dance » sur Netflix ce lundi. L’équipementier a donc décidé de profiter de l’occasion pour en rajouter une petite couche avec les Air Jordan 6 DMP ou “Defining Moment”. Qu’a-t-il pu bien faire de si extraordinaire dans sa carrière ? Trois fois rien, juste deux Threepeat justement célébrés en 2006 avec le pack réunissant cette paire et la Air Jordan 11 du même coloris. Cette fois, on se concentre donc sur le tout premier titre de Mike et des Bulls. La paire est exclusivement faite de noir et d’or métallique en référence au Larry O’Brien Trophy et à sa statuette de MVP des Finales. Du blanc vient compléter le tout au niveau de la semelle et pour entourer la bulle d’air sous le talon. Les notes dorées sont discrètes et efficaces, que ce soit le « 23 » sur le talon, la languette arrière ou le Jumpan sur la languette avant et sous la semelle. On ne peut qu’aimer !

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 13 et 14 sorties dans le cadre du Defining Moment Pack en 2017.

les Air Jordan 13 et 14 sorties dans le cadre du Defining Moment Pack en 2017. On les imagine déjà à ses pieds : Kawhi Leonard lorsqu’il aura réalisé le Threepeat en 2021 (c’est l’égérie de chez Jordan Brand qui en est la plus proche), en plus ça matche avec ses anciennes couleurs à Toronto.

Kawhi Leonard lorsqu’il aura réalisé le Threepeat en 2021 (c’est l’égérie de chez Jordan Brand qui en est la plus proche), en plus ça matche avec ses anciennes couleurs à Toronto. L’occasion parfaite pour les porter : très classes avec un costume bien taillé.

très classes avec un costume bien taillé. On aime : détail, élégance et efficacité, comme Jojo.

détail, élégance et efficacité, comme Jojo. On aime moins : on doit encore attendre deux jours pour découvrir la série d’ESPN.

Les Air Jordan 6 Retro DMP sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 199,90 euros.

Source : Jordan Brand