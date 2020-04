La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : Gregg Popovich use de son aura pour donner de la force aux travailleurs sociaux

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité est évidemment dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Gregg Popovich le Hall Of Famer

La NBA est à l’arrêt mais certains de ses acteurs ont décidé de ne pas garder leurs mains dans les poches. Parmi eux Gregg Popovich, qui a profité avant-hier de son temps libre pour donner de la force à la Banque Alimentaire de San Antonio. On sait que les mecs galèrent comme jamais ce n’était arrivé auparavant et le coach des Spurs a donc usé de tout son poids pour remercier et conseiller quelques travailleurs sociaux de SA. Chacun remis à la place qu’il mérite, le basket ce n’est que du basket, et les courageux probablement reboostés par l’intervention de l’un des chefs les plus respectés du pays. Well done Poppy.

# Magic Johnson voit un parallèle entre le COVID-19 et le virus du HIV

Un peu les pieds dans le plat mais Magic sait de quoi il parle, alors on se tait et on écoute :

Nous avons les mêmes problèmes que ceux que nous avons eu à l’époque avec le virus du HIV. De la désinformation, le fait de croire que ce ne pouvait pas arriver à la communauté noire parce qu’on ne nous a pas assez renseigné. Tout ça est en train de recommencer avec le coronavirus.

Ambiance…….

# La CBA, c’est pas pour demain

La date du 15 avril avait dans un premier temps été évoquée mais tout bien réfléchi… la ligue chinoise ne reprendra pas avant la mi-juillet minimum. Réduction de salaires des hauts-dirigeants, questionnements autour de la participation des joueurs étrangers et évocation en pointillé d’une annulation pure et simple de la saison, pas demain la veille que ça rejouera au basket en Chine…

# Donald Trump a encore un coup de fil à passer

Nouvelle réunion aujourd’hui entre Donald Trump et les responsables des ligues sportives américaines. Au menu du jour ? L’idée de faire repartir les championnats sans les fans, le bien-fondé et la possibilité de tester tout le monde et la question des voyages des sportifs. Bon chance.

Une matinale pas franchement positive aujourd’hui, mais en même temps ça se saurait si l’on vivait à une époque formidable. Allez, on se donne rendez-vous demain avec des bonnes nouvelles, ou pas.