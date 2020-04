NBA Review 2019-20 : les Los Angeles Lakers ! Apéro TrashTalk

Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

Hollywood ? Hollywood ! Nous voilà, cité des anges. Alors, avant toute chose, un petit soupir. Car si d’un point de vue basket le jeu proposé par Frank Vogel et ses hommes a redonné du soleil dans le coeur des fans, il est impossible de revisiter la saison des Lakers sans se souvenir de la tragédie de janvier. Kobe Bryant est parti, plongeant la NBA et le monde du sport dans un terrible deuil. C’est, notamment, ce qui marque cette saison 2019-20 des Lakers, et la rend si particulière. On en a parlé, discuté, en versant notre larmichette, comme nous avons aussi parlé et discuté des merveilles proposées par LeBron, Anthony Davis et compagnie tout au long de la saison. Après des années passées dans les abysses de la Ligue, les Lakers sont de retour au top niveau et ont une mission qui dépasse les quatre lignes du terrain de basket. Faisons le point, justement, au beau milieu d’un parcours qui semble être hors du temps.

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes si vous avez réussi à en trouver chez Carrefour, et nous on expérimente sans plus attendre notre nouveau mode de fonctionnement : l’apéro… à distance.