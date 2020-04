NBA Review 2019-20 : les Houston Rockets ! Apéro TrashTalk

Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

Ahlala, les Rockets… Que dire ? Que dire, par où commencer, comment s’y prendre ? Ce qui est merveilleux avec la franchise de Houston, c’est qu’elle ne laisse personne indifférent. Il faut avoir un avis tranché sur la troupe de Mike D’Antoni, car les choix pris et le jeu proposé nous l’imposent. Et justement, dans cette review, on va tenter de parler de tout ce qui s’est passé à Houston cette saison. L’arrivée de Westbrook, l’ajustement de Harden, les décisions de MDA, le transfert de Capela, le jeu ultra small ball, les grandes victoires comme les immondes défaites. Attachez votre ceinture et sortez votre meilleure haine sur Twitter, la review des Rockets c’est maintenant et on préfère prévenir que ça risque de piquer.

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes si vous avez réussi à en trouver chez Carrefour, et nous on expérimente sans plus attendre notre nouveau mode de fonctionnement : l’apéro… à distance.