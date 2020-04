NBA Review 2019-20 : les Philadelphia 76ers ! Apéro TrashTalk

Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

Annoncés tout en haut de la Conférence Est et de la NBA en début de saison, les Sixers ont déçu. Censés être emmenés par un joueur de calibre MVP et avec une défense redoutable, les Sixers ont gavé. Mais est-ce une raison pour définitivement baisser les bras ? Certainement pas. Plein de choses à dire sur ces derniers mois en Pennsylvanie, et plein de choses à dire sur ceux à venir. Plus que jamais, le management de Philadelphie doit s’activer pour offrir à Joel Embiid et Ben Simmons la possibilité de remporter le titre. Et dans les faits, on recevait ce message l’été dernier avec leur fort recrutement. Mais comment agir désormais ? Quelles sont les raisons réelles de cette saison décevante ? Et par où commencer pour sérieusement taquiner les Bucks sur le trône de l’Est ? On est prêts, on sort les gants, et on décortique nos amis les Sixers.

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes si vous avez réussi à en trouver chez Carrefour, et nous on expérimente sans plus attendre notre nouveau mode de fonctionnement : l’apéro… à distance.