Les premiers résultats du tournoi NBA 2K20 sont tombés, entre trashtalking et surprises : c’est parti sur les chapeaux de roues !

Le tournoi tant attendu est là. Vendredi, les joueurs NBA ont lâché les chevaux sur NBA 2K20 pour le plus grand plaisir des fans. Et on a eu le droit à quelques surprises.

Trashtalking, célébrations en tout genre et grosses surprises. Le tournoi NBA 2K20 promettait d’être haut en couleurs, et on peut dire que ça commence bien. Retransmise sur ESPN, la première journée de la compétition a vu les stars de la Grande Ligue s’affronter sur un jeu vidéo, en plein mois d’avril… oui ça fait bizarre. Ce qu’il faut retenir de la soirée ? Si vous voulez gagner, prenez les Bucks, un peu comme en vrai du coup. Et notamment grâce à l’équipe des Daims, Derrick Jones Jr. a surpris Kevin Durant, la première tête de série venait de tomber. Chacun assis chez lui tranquillement, devant son téléviseur, ils se sont affrontés dans un match tendu, où le joueur de Brooklyn n’a pas réussi à faire le poids, même en sélectionnant les Clippers. Score final 78-62, et c’est le gars, si vous savez le gars là, celui qui a volé le concours du dunks, qui a raflé la mise. La couleur était donnée pour le reste de la soirée. Parmi les autres participants, Deandre Ayton a battu le All-Star joueur des Bulls Zach LaVine 57-41 et Trae Young a véritablement fouetté Harrison Barnes 101-59. La fougue de la jeunesse sans doute. Et puis les petiots ont tous battu les plus âgés, ton daron dirait sûrement que c’est normal, après tout, c’est vous les jeunes qui passez vos vies devant les écrans.

Tout au long de la soirée, les joueurs ont pris aussi leur temps pour discuter de leur vie à la maison, de la pandémie, de comment Kevin Durant a pu se faire sortir par la dernière tête de série avec une année entière pour s’entraîner… bref. Au final, un seul joueur sur les 16 sortira gagnant. Il aura alors le choix de l’association caritative pour la lutte contre le coronavirus qu’il souhaite aider, et verra la NBA, la NBPA et 2K remettre un chèque de 100 000 dollars à celle-ci. Il aura évidemment aussi le droit à la vantardise, à défaut d’être le meilleur sur le terrain, il sera le meilleur sur un jeu vidéo. Le premier à l’avoir compris, c’est Patrick Beverley, forcément. Grande gueule sur un parquet, il a gracié tous les fans présents d’un peu de trashtalking envers LeBron James, des célébrations de paniers et des cris en tout genre… alala, ça fait du bien quand même. Opposé à Hassan Whiteside, le guard des Clippers jouant Giannis et ses Bucks n’a fait qu’une bouchée du pivot. Le Blazer qui avait sélectionné Los Angeles a vécu un game bien compliqué. Assez largement dominé en début de match, il voyait même son LeBron rater des paniers assez simples, une aubaine pour Pat Bev qui n’a évidement pas manqué de se moquer.

Even with no NBA games, Pat Bev still found a way to trash talk LeBron 😅#NBA2KTourney pic.twitter.com/gThGJXq8pK — ESPN (@espn) April 4, 2020

Pat Bev's just as intense in 2K as he is on the court 😂 (via @NBA)pic.twitter.com/32AzH0R2dB — Bleacher Report (@BleacherReport) April 4, 2020

Décidément il n’en rate pas une. 84-54 score final pour le Californien. Pour la suite, Montrezl Harrell affrontera Domantas Sabonis, Devin Booker défiera Michael Porter Jr., Donovan Mitchell sera opposé à Rui Hachimura et on aura droit à un duel de pivots entre Andre Drummond et DeMarcus Cousins. Ça promet encore du bon tout ça.

Quelques surprises, du trashtalking, de la compétition, le tout pour une bonne cause, nous on dit bravo. Et puis on ne va pas se mentir, ça fait du bien de revoir un peu de basket, même virtuel.

