C’est un miracle : les Bulls veulent changer de management, bientôt le clap de fin pour le duo Gar Forman – John Paxson !

Vous pensiez que cette période de confinement allait forcément stopper la production de bombes made by Adrian Wojnarowski ? Et bien c’est faux. Le reporter d’ESPN a lâché un gros obus sur Chicago ce vendredi, puisque selon ses sources, les Bulls seraient prêts à changer de management dans les mois à venir.

C’est une phrase que certains fans, et même de nombreux fans, rêvaient de lire depuis des années. C’est un scénario que beaucoup d’habitants de Chicago voulaient voir se produire depuis une éternité. La fin de l’ère Paxson – Forman, ou comme on dit plus communément dans l’Illinois : Fire Garpax ! Oui, malgré le succès de certaines saisons, de bonnes sélections à la Draft et des jeunes développés en interne, les Bulls n’arrivaient pas à retrouver leur charisme d’antan et le désir des supporters était de souhaiter bon vent au duo à la tête de la franchise. Il y avait bien eu le début de la décennie 2010, avec Derrick Rose, Tom Thibodeau et compagnie. Il y avait bien eu les années Jimmy Butler. Et sur ces années précises, sans être titrés les Bulls étaient respectés. Sauf que depuis, les campagnes se sont enchaînées et les déceptions avec. Pas de Playoffs sur 4 des 5 dernières saisons, un épisode 2017 douloureux en menant la série du 1er tour 2-0 face aux Celtics d’Isaiah Thomas avant de perdre quatre matchs de suite, les fans des taureaux étaient devenus globalement dépressifs et on pouvait les comprendre. De Fred Hoiberg à Jim Boylen, pas de satisfaction. Et de mois en mois, pas d’optimisme naissant. La gestion des finances, la cohérence des décisions, la construction d’un effectif stable et équilibré, autant de sujets parmi tant d’autres qui faisaient du fameux label Garpax une punchline souvent utilisée sur la planète basket. Ce qu’on savait, aussi, c’est que malheureusement peu de signes pointaient vers un changement de direction. Il y avait des rumeurs, notamment ces derniers temps, mais comment les prendre au sérieux ? Depuis 2003, Paxson était au plus haut des bureaux, créant son duo avec Forman en 2009. Plus de 10 années passées à diriger les Bulls, tout ça pour… allez, quelques mois de bonheur autour d’un enfant de la ville nommé Derrick, puis tant de désillusions par la suite, de promesses sans résultats, d’espérance suivie de désarroi.

La grande nouvelle est donc tombée ce vendredi soir sous les coups de 19h30. Dans son cargo rempli de bombinettes, Adrian Wojnarowski a indiqué sur ESPN que les Bulls étaient en effet dans une optique de changement. L’objectif ? Trouver un nouvel exécutif qui prenne la direction des opérations basket à Chicago. Si vous entendez quelque chose, ce sont les fans de la franchise qui soupirent de bonheur. En ce qui concerne le duo encore en place, Paxson serait décalé dans un rôle de conseiller, en attendant de voir ce qu’il adviendrait du cas Forman, entre faire la plonge et envoyer des cartes postales à Nikola Mirotic. Les premières rumeurs qui font surface parlent d’entretiens qui seront lancés dans les semaines à venir, avec notamment dans le viseur des Bulls un certain Bobby Webster côté Toronto et Arturas Karnisovas côté Denver. L’ami Webster est, entre autres, le bras droit de Masai Ujiri, celui qui a aidé les Raptors à prendre des risques et devenir champions NBA, tout simplement. Le copain Karnisovas est, comme on peut le voir, un des grands artisans du retour des Nuggets au top de la Conférence Ouest. Deux gros clients donc, mais d’autres noms qui apparaîtront forcément par la suite. Car on parle ici des Chicago freaking Bulls. Une franchise mythique, avec un vrai cachet, une histoire, et qui veut retrouver le haut de l’Est et de la NBA. Nul doute que des managers et exécutifs expérimentés se pointeront dans l’Illinois pour déposer leur CV, en attendant deux choses ô combien importantes : qui sera le meilleur homme sélectionné, et aura-t-il toute liberté d’agir dans l’équipe possédée par la famille Reinsdorf. Une chose est sûre, il y a du mouvement à venir du côté de Chicago, et après plus de 10 années passées sous la direction des 4 mêmes mains, ça va forcément faire du bien.

Le plus dur est fait, on a envie de dire ! Officialiser ce changement de direction, qui sera bientôt effectif. Maintenant, on va suivre le dossier de très près. Car le prochain patron qui va diriger les Bulls aura une sacré mission : redorer le blason du taureau, et le rapprocher d’un 7ème titre auquel on n’a pas pensé sérieusement dans l’Illinois depuis plus de 20 ans.

Source : ESPN