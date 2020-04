Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 2007, quand les Warriors faisaient vivre à Dirk Nowitzki son pire cauchemar

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Pour ceux qui n’ont toujours pas capté comment fonctionne un LP, c’est par ici

Le match : Warriors – Mavericks, 29 avril 2007, Game 4 du premier tour des Playoffs

La feuille de stats : c’est juste ici

Le lien du match : juste là

Avant l’arrivée de Stephen Curry, avant la dynastie Warriors de la deuxième partie des années 2010, il y a eu cette incroyable équipe de 2007. Les fameux « We Believe » Warriors, guidés par Baron Davis, Jason Richardson, Stephen Jackson et Cie, qui ont réalisé l’un des plus grands exploits de l’histoire en sortant la meilleure équipe de l’Ouest cette année-là, les Mavericks. Portés par leur MVP Dirk Nowitzki, les Texans avaient remporté 67 matchs de saison régulière, tandis que l’équipe de Golden State s’était qualifiée à l’arraché grâce à un très gros finish. Ensuite, on a donc assisté à un scénario de folie, avec une qualification en six manches pour les Warriors. Retour ce soir sur le Game 4, le match le plus accroché de la série, dans une ambiance de folie à Oakland.

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !