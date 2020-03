La serviette de Kobe Bryant lors de son discours « Mamba out » vendue à plus de 30 000 dollars : ça en fait des grecs tout ça

Ce dimanche s’est vendue aux enchères la serviette portée par Kobe Bryant le 13 avril 2016 après son dernier match NBA, lors de son speech où il a lâché ce « Mamba out » qui résonne toujours. Un objet légendaire certes, tout comme le prix d’ailleurs… Plus de 30 000 dollars quand même.

Imaginez que vous êtes un immense fan de Kobe Bryant. Le genre de fan qui a des posters dans toute la maison, qui a choisi une voiture jaune aux jantes violettes – faute de goût évidente – et qui place le Mamba tout en haut de son top 100 all-time. Quel serait l’objet ayant appartenu à l’ancienne gloire des Lakers que vous vous offririez ? Son maillot ? Un peu surfait et très cher. Ses chaussures ? Pour le musée c’est sympa, mais sinon il faut avoir de très grands pieds. Certains supporters ont ainsi préféré se tourner vers une serviette. Oui une serviette. Alors pas n’importe laquelle parce que sinon, 33 000 dollars ce serait un peu une belle carotte, même si deux tickets du match font également partie du lot. Ce morceau de tissu a tout simplement été utilisé par le numéro 24 lors de son dernier match en NBA, tout de suite ça prend un peu de valeur. Après avoir inscrit 60 points et arraché la victoire pour les siens, le Black Mamba a prononcé un discours devenu légendaire, conclu par la petite formule « Mamba Out », le tout avec la fameuse serviette sur ses épaules. On comprend un peu mieux le prix. Alors ça reste cher, très cher évidemment, mais comme dirait l’autre, quand on aime on ne compte pas. Et c’est ainsi que ce dimanche, un supporter des Lakers s’est retrouvé au milieu de son salon avec une serviette blanche aux couleurs d’un sponsor de Kobe. Un Américain a donc dépensé 29 778 euros très exactement. Ce fan en question a tout de même un projet, comme l’explique Jeff Woolf, le président de la société de ventes aux enchères Iconic Auctions.

« C’est un supporter acharné des Lakers et son projet à long terme est de créer un musée en Californie du Sud » a-t-il déclaré via CNN.

L’acheteur possède déjà beaucoup d’objets liés à Kobe Bryant. Mais alors que la somme d’argent dépensée semble conséquente, on vous propose une liste non-exhaustive de ce que vous pourriez acheter avec 30 000 euros si par malheur vous avez loupé l’enchère sur cette serviette. Allez, top 5 :

Numéro un : il est inévitable, il constitue le repas parfait en lendemain de soirée, le grec. Alors avec cette somme, ce n’est pas un, mais près de 5 800 grecs qui vous attendent. Et selon l’endroit où vous commandez, et bien il y aura même peut-être les frites et la boisson avec. De quoi passer encore quelques repas sereinement.

Numéro deux : je suis grand, je suis chauve, j’ai joué pour six franchises en 12 ans, je suis, je suis ? Brian Cardinal évidemment. Et même si trouver un maillot de la légende de Memphis va s’avérer compliqué, vous pouvez le floquer sur le NBA Store et ainsi posséder une véritable relique. Vous pouvez acheter 322 jerseys du divin chauve.

Numéro trois : indispensable le soir de match, ou le matin de match, même l’après-midi de match, il est notre meilleur ami, le café. Vous allez pouvoir acquérir 116 000 doses de café Malombo, de quoi passer encore pas mal de temps éveillé.

Numéro quatre : on le sait, la NBA vous manque. Est-ce que pour autant vous seriez prêt à aller voir 261 matchs des Knicks en intégralité ? Voir Julius Randle balle en main et Mitchell Robinson dans le corner, on s’y croirait déjà. Ah, celui-là vous plaît moins ? C’est normal.

Numéro cinq : avez-vous confiance en vous ? Un grand poète a dit un jour, « vous ne prenez jamais de risques et vous vous plaignez d’être pauvre ». Après réflexion, le plus sage serait donc de placer tout votre argent sur un pari. Malheureusement la NBA est à l’arrêt, on vous déconseille d’ouvrir une application pour miser sur des courses de chameaux à Dubaï ou sur du handball en Biélorussie, ça pourrait s’avérer risqué. Attendez plutôt que la NBA reprenne et jouez tout sur Ivica Zubac MVP des Finales, vous l’aurez vu en premier ici.

Attention, évidemment, jouer comporte des risques. On espère que vous n’êtes pas trop déçu d’avoir loupé la serviette de Kobe, mais il y a encore plein d’autres idées pour bien dépenser votre argent.

