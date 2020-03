Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 1986, quand Isiah Thomas régnait sur le match des étoiles

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Pour ceux qui n’ont toujours pas capté comment fonctionne un LP, c’est par ici

Le match : All-Star Game 1986, 9 février 1986 à Dallas

La feuille de stats : c’est juste ici

Le lien du match : juste là

Qui est chaud pour se faire un All-Star Game vraiment old school ? C’est ce qu’on vous propose ce soir avec l’édition 1986 de Dallas. Sur les parquets, on retrouve notamment à l’Est du Isiah Thomas, du Larry Bird, du Julius Erving. En face, on a – entre autres – la triplette des Lakers Magic Johnson – James Worthy – Kareem Abdul-Jabbar. Et si vous vous demandez où est Michael Jordan, sachez qu’il ne participe pas à ce match des étoiles car il a été victime d’une fracture au niveau du pied au début de la saison 1985-86. Malgré son absence, il y a évidemment assez de stars au mètre carré pour kiffer et celle qui va briller le plus dans cette rencontre, c’est la légende des Pistons Isiah Thomas.

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !