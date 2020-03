Officiel : les Jeux Olympiques de Tokyo fixés du 23 juillet au 8 août 2021, ça vous laisse un an pour réviser la Marseillaise

Une semaine après l’annonce du report des Jeux Olympiques, le Comité International Olympique a communiqué de manière officielle les nouvelles dates lors desquelles nos Bleus iront conquérir l’or sur les parquets tokyoïtes. Sortez vos agendas, on va donc passer la quinzaine du 23 juillet au 8 août 2021 avec la main sur le coeur.

L’affaire n’a pas trop traîné. Depuis que la décision de repousser l’événement international sportif de l’année a été prise, les réunions se sont enchaînées dans le bureaux du CIO pour bloquer au plus vite de nouvelles dates et ainsi permettre aux autres compétitions de s’articuler tout autour. Rendez-vous donc au stade olympique de Tokyo le 23 juillet 2021 pour la grande cérémonie d’ouverture des XXXIIèmes olympiades de l’ère moderne. Evan Fournier ne sera peut-être pas notre porte-drapeau mais on espère bien retrouver tous nos NBAers dans ce défilé si important dans la vie d’un athlète. Sans surprise, les Jojolympiques se sont posés sur les deux mêmes semaines lors desquels ils avaient prévu d’avoir lieu cette année, ce qui signifie qu’il faudra de nouveau de bagarrer avec Brigitte et Pierrot au sein du service pour pouvoir prendre ses vacances sur le fameux week-end qui fait le pont entre les juilletistes et les aoûtiens. Pas de road-trip dans le sud à prévoir en 2021, on reste à la maison devant un écran aussi large que possible pour partager tous ensemble cette épopée olympique incroyable qui doit permettre à nos Bleus de récupérer une nouvelle médaille internationale après le bronze obtenu lors de la Coupe du Monde en Chine en septembre dernier.

La NBA prend évidemment bonne note de ce changement de dates qui pourrait également influencer ses choix pour la saison en cours et la prochaine à venir. En effet, un décalage de plusieurs mois de la campagne 2019-20 pourrait également repousser le début de l’exercice 2020-21 et ainsi priver certains joueurs des Jeux Olympiques dans le cas où les Playoffs 2021 déborderaient sur le mois de juillet. Néanmoins, on sait que la priorité d’Adam Silver restera la NBA et son business et si les JO doivent se jouer sans représentants de la Grande Ligue, ainsi soit-il. On va tout de même toucher du bois pour qu’un compromis soit trouvé. Evan Fournier, qui n’avait pas fait parti de l’équipe envoyée à Rio en 2016, prendrait sûrement très mal de fait de rater à nouveau le coche après avoir obtenu sa qualification à la loyale à l’automne dernier. Dans le cas contraire, Vincent Collet devra bricoler tout en ayant un EuroBasket à anticiper quelques semaines plus tard. Décidément, 2021 va être une année chargée.

On savait que le calendrier 2021 allait être un casse-tête et il fallait que les Jeux Olympiques se positionnent le plus rapidement possible. C’est chose faite, maintenant la balle est dans le camp du commissionnaire.

