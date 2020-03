NBA Review 2019-20 – les Sacramento Kings ! Apéro TrashTalk

Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

On s’attendait à voir les Kings confirmer leur très belle saison 2018-19, mais – évidemment – les mecs ne font jamais rien comme les autres. Un début de saison gâché par les soucis perso de Luke Walton, les discussions contractuelles autour de Buddy Hield ou encore les blessures de Larvin Bagley et De’Aaron Fox, et très vite les Kings étaient redevenus des candidats à la quinzième place à l’Ouest. Puis petit à petit ça revient, lentement mais sûrement, et si Bagley the Third ne gardera pas 2020 dans son cœur le reste du roster se met au taf. Trevor Ariza et Kent Bazemore sont notamment arrivés, Harry Giles is back, De’Aaron Fox joue comme un All-Star et Buddy Hield redevient Buddy Hield malgré une mise au ban sur le banc, rime riche tavu. La huitième place redevient ainsi envisageable, les Grizzlies ont chaud aux fesses et au moment où l’on se dit que les mecs vont peut-être le faire, enfin, la… saison est suspendue. So Kings, les mecs n’y arriveront décidément jamais.

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes si vous avez réussi à en trouver chez Carrefour, et nous on expérimente sans plus attendre notre nouveau mode de fonctionnement : l’apéro… à distance.