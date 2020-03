NBA Review 2019-20 – les San Antonio Spurs ! Apéro TrashTalk

Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

Il fallait bien que ça arrive un jour, et si l’année 2020 est définitivement une année de merde pour tout fan de basket qui se respecte, disons que c’est encore pire si vous êtes fan des Spurs. 22 saisons de suite terminées avec une qualification en Playoffs et une série qui devrait selon toute vraisemblance s’arrêter cette année, quoiqu’il arrive. Pas de leader, un coaching déficient et abandonnique, des roles players courageux mais trop faibles, une défense pathétique, une attaque inconstante, bref on vous laisse collecter tout ce qu’il ne faut pas faire, mettre ça dans un baby-cook et appuyer sur play pour obtenir le résumé e la saison des Spurs. Pas mal de gens ici n’étaient pas nés la dernière fois que San Antonio a vu sa saison se terminer avant la fin-avril, et il faudra vite se remettre en ordre de marche si les mecs ne veulent pas que ça devienne une habitude. Il faut parfois un gros échec pour se relever, celui-là est très sale.

