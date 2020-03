TrashTalk Fantasy League – la review des Wolves : Karl-Anthony Towns a cartonné, mais il s’est surtout reposé

Saison en suspens, saison terminée ou même saison de la reproduction ne sais-je, toujours est-il qu’à l’heure actuelle la NBA a appuyé sur le bouton pause et c’est une bonne partie de notre vie qui bégaie avec cette drôle de période. L’occasion de se pencher franchise par franchise sur ce qu’il s’est fait de mieux et de pire cette saison en… TTFL, mais si, vous savez, ce jeu du diable qui conditionne vos journées depuis maintenant quatre ans.

Pas vraiment de changement cette année à Minneapolis, TTFLment parlant en tout cas. Un Karl-Anthony Towns monstrueux quand il joue, un Andre Wiggins phénoménal mais finalement so… Andrew Wiggins, et deux ou trois invités surprises ça et là pour pimenter (non) une saison bien fade…



# Karl-Anthony Towns – Moyenne TTFL de la saison : 43,3 points



Quel monstre. Deux premiers matchs dans les étoiles, un premier mois en mode MVP puisque les Wolves gagnaient à peu près deux matchs sur trois, puis un retour à la normale, c’est à dire un mec en 25/12/5. Terrifiant quand il attaque le cercle, devenu une vraie menace de loin même si parfois la drogue de Gérard est bonne, KAT a enjaillé à peu près 95% des mecs qui l’ont pick en TTFL, parfois même jusqu’à l’orgie procurée par un top pick à 75 points. Impossible de passer à côté d’un Towns en forme, et tant pis s’il a perdu ses quatorze derniers matchs cette saison. On sait que seules les stats comptent dans ce satané jeu, sinon on n’aurait jamais misé sur Devin Booker de toute notre vie.

# Andrew Wiggins – Moyenne TTFL de la saison (en 42 matchs avec les Wolves) : 28,4 points



Deux Wiggo cette saison à Minny. Le premier ? Michael Jordan peut aller se rhabiller car le mois de novembre du Canadien est tout bonnement phénoménal. Plus de 27 points de moyenne, des rebonds, des passes, quelques cartons offensifs et les top picks qui vont avec, bref tout bon joueur TTFL a misé sur Andrew au moins une fois cette saison et ça c’est une sacrée nouveauté. Le second ? Andrew Wiggins comme on le connait, à savoir un joueur un peu trop effacé, qui s’écarte un peu trop et qui refuse à nouveau le contact, pas une quiche lorraine non plus mais à des années lumières du beast entrevu à l’automne. A l’arrivée ça donne tout de même presque 30 pions de moyenne en TTFL et c’est déjà pas mal, surtout pour un mec qui a fait fumer le moteur à peine plus d’un mois.

# Malik Beasley – Moyenne TTFL de la saison (en 14 matchs avec les Wolves) : 25,9 points



Celui-là personne ne l’avait vu venir. Efficace à Denver depuis deux ans dans un rôle de sniper sorti du banc, Malik a finalement été libéré en février et envoyé dans le Minnesota après trois bonnes années de loyaux services. Un peu la mort dans l’âme il faut le dire mais, grand compétiteur, Malik a oublié son seum en envoyant d’entrée d’énormes perfs avec les Wolves. Moyenne de points triplée, confiance aveugle de Saunders et clé de la boutique en main, l’arrière s’est clairement lâché sur le dernier mois de compétition, à tel point qu’il a même fait gagner à Minny des matchs qu’il n’était pas obligatoire de gagner. Quoiqu’il en soit la communauté TTFL s’est très largement posé des questions en ce qui le concerne, et rien que ça c’est une victoire pour un homme qui luttait pour garder sa place dans un roster en novembre dernier.

# La carotte maison

Karl-Anthony Towns, forcément. On l’a dit un peu plus haut, le grand KAT a fait partie des tous meilleurs joueurs de la Ligue quand il était sur le terrain, mais… un indice se cache dans le milieu de cette phrase. Cinq matchs ratés seulement durant ses quatre premières saisons dans la Ligue, aucun en trois ans et donc… 35 juste cette année, bien trop pour ne pas le mettre malgré nous dans cette catégorie de gens ayant carotté les joueurs de TTFL cette saison. Tantôt blessé, tantôt reposé par son staff, tantôt suspendu pour une salade de coudes avec Embiid, Charles-Antoine a passé plus de temps dans son canapé que sur un parquet cette année. Et c’est bien dommage car quand il a finalement enfilé son short, les dégâts furent bien souvent sans limite.



