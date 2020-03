LeBron James et les Lakers énervés : message de patron ! Apéro TrashTalk

Deuxième dose d’Apéro aujourd’hui avec un zoom cette fois-ci sur les dernières perfs en date d’un certain… LeBron James. On oublie évidemment le match de la nuit dernière car apéro tourné hier et le TrashTalk Curse s’est chargé du reste, mais alors les dix derniers jours de la bête là… fallait qu’on en parle.



Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’apéro, c’est ICI qu’il faut vous abonner !

35 balais, plus beaucoup de cheveux mais toutes ses dents et surtout une rage toujours aussi présente. On attendait il y a peu de voir ce que pouvaient donner LeBron et ces Lakers face aux meilleures équipes de la Ligue, le bilan n’était pas ouf jusque-là, et la réponse fut… hallucinante. Victoires face aux Bucks et aux Clippers en quelques jours, un LeBron qui s’occupe personnellement de ces messieurs Kawhi Leonard et Giannis Antetokounmpo, scuze hein, et une course au MVP – peut-être – un poil relancée. Ça vous ira ou vous voulez du dessert ? On s’est donc évidemment posé pour parler de tout ça, se souvenir qu’on aura quand même vécu un énorme Lakers – Clippers en direct et avec plus de 600 copains, et on met tout ça au frais pour ressortir cette analyse printanière dans quelques semaines ?

Cacahuètes, binouze et canapé, on se pose et on en parle. Pour la suite on ne change pas une équipe qui gagne, surtout quand on parle d’Apéro entre millennials : on like, on partage, on commente, let’s go.



Source image : montage pour TrashTalk by Léonce Barbezieux