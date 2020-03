Les Nets et Kenny Atkinson c’est fini : c’est quoi ce bordel ?! Apéro TrashTalk

Apéro TrashTalk on y retourne, et cette fois-ci ce sont les – pauvres – Nets qui sont en tête d’affiche. Un coach qui saute en pleine reconstruction ? Really ? Fallait qu’on en parle.

C’est donc officiel, Kenny Atkinson a été démis de ses fonctions de coach en chef des Nets, et ce à un mois de la fin de la saison régulière, alors qu’il n’a pu profiter d’à peine 5% des forces qu’on lui avait ramené l’été passé. What the fuck en coulisses ? Quid de ce duo Marks / Atkinson qui tirait pourtant jusque-là dans le même sens ? Quel rôle ont bien pu jouer (ou non) ces messieurs Kevin Durant et Kyrie Irving ? Qui prendra la saison prochaine la place de l’intérimaire Jacques Vaughn ? Et c’est quoi ces conneries avec Tyronn Lue ? Beaucoup de questions, pas mal d’analyse et quelques réponses histoire d’y voir un peu plus clair, alors on s’installe et on essaie de démêler le vrai du faux et du super con.

Source image : montage pour TrashTalk by Léonce Barbezieux