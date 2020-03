LeBron James passe la barre des 34 000 pions en carrière : Kareem et Malone ont désormais de la compagnie à leur table

Royal dans le choc des géants face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo la nuit dernière, LeBron James a aussi profité de l’occasion pour rentrer encore un peu plus dans l’histoire. Le King a passé un nouveau cap dans le scoring, devenant le troisième joueur à atteindre la barre des 34 000 pions.

Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone vont devoir faire de la place. Quelques semaines après avoir atteint le podium des scoreurs les plus prolifiques de l’histoire en dépassant Kobe Bryant, LeBron vient désormais de rentrer dans le club des 34 000, qui était jusqu’ici composé uniquement de l’homme au Sky Hook (38 387 points en carrière) et du facteur le plus connu de Salt Lake City (36 928). Bon, on savait que le King allait atteindre cette barre contre les Bucks vendredi étant donné qu’il ne lui manquait que sept points au compteur, mais il a atteint cette dernière avec panache en jouant l’un de ses meilleurs matchs de toute la saison. 37 points à 35 balais, il est encore au top du top le BronBron et on se demande sérieusement jusqu’où il pourra monter. Avec 34 030 points au total dans sa carrière à l’heure de ces lignes, il possède un retard de 2 898 unités sur Malone. Allez, on va arrondir à 3 000. En NBA, 3 000 points, ça correspond en gros à deux saisons à 20 pions de moyenne en jouant 75 matchs par année. Vu la forme démontrée par LeBron cette saison, lui qui tourne à 25,6 points avec 58 rencontres jouées sur 61, on miserait bien une pièce sur lui pour dégager un jour The Mailman, avant de s’attaquer à la mythique barre des 38 387 points de Kareem Abdul-Jabbar.

.@KingJames devient le 3ème joueur de l'histoire à atteindre la barre des 34.000 points en carrière!#LakeShow pic.twitter.com/HiyNToLAPD — NBA France (@NBAFRANCE) March 7, 2020

Jamais vraiment considéré comme un scoreur pur à la manière d’un Kobe Bryant, Michael Jordan ou Kevin Durant, LeBron continue d’impressionner par sa régularité dans l’excellence malgré les années qui passent. Il a eu un coup d’arrêt la saison dernière lors de sa première campagne chez les Lakers, mais il est aujourd’hui de retour à un niveau de MVP pour reprendre son trône. Le déclin, c’est pour les autres. Lui, il semble repousser les lois de la nature. Car c’est une chose de gravir des échelons en fin de carrière quand on n’a plus grand-chose dans les pattes, c’en est une autre de les gravir en plantant près de 40 pions sur la meilleure équipe de la NBA tout en dominant un Freak qui a dix ans de moins sur la carte d’identité. Physiquement comme mentalement, la machine LeBron James ne semble pas encore prête à rendre l’âme malgré les très nombreux kilomètres accumulés en 17 ans de carrière. On touche du bois pour qu’il reste dans la meilleure forme possible car ça serait assez énorme de le voir passer Karl Malone sur la liste des scoreurs all-time, et surtout Kareem Abdul-Jabbar. Vous imaginez vivre ça en live ? Pendant longtemps, le record de KAJ semblait vraiment intouchable, mais c’est un peu moins le cas aujourd’hui.

Plus de 34 000 points en carrière pour LeBron James, toujours aussi étincelant malgré ses 35 ans. Ce qu’il est en train d’accomplir à son âge n’est pas loin d’être unique et s’il y en a bien un qui peut faire tomber le mythique record de Kareem un jour, c’est lui.