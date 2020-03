200€ à gagner avec un pari sur un Bradley Beal qui porte (encore) les Wizards et vers une victoire

On est vendredi soir. Le weekend est là ! Mais la NBA ne s’arrête pas pour autant. Et ce sont dix rencontres qui sont au programme d’une nouvelle nuit de folies dans la Grande Ligue. Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, et on se concentre pour poser le bon pari !

01h00 : Wizards (1,63) – Hawks (2,30)

01h00 : Nets (1,63) – Spurs (2,25)

01h30 : Knicks (3,30) – Thunder (1,32)

02h00 : Celtics (1,75) – Jazz (2,14)

02h00 : Bulls (2,18) – Pacers (1,66)

02h00 : Wolves (2,11) – Magic (1,71)

02h00 : Pelicans (1,81) – Heat (2,01)

03h00 : Mavericks (1,36) – Grizzlies (3,10)

03h00 : Suns (2,41) – Blazers (1,60)

04h30 : Lakers (1,87) – Bucks (2,02)

Bradley Beal va marquer au moins 30 points ET les Wizards vont gagner contre les Hawks (2,00) : dans ce duel entre équipe aux bilans plus que négatif et aux défenses en carton, Bradley Beal sera encore une fois le fer de lance de la prolifique attaque des Wizards. Il aura souvent le ballon en main et l’occasion de marquer. Il met un peu plus de 30 points de moyenne par match depuis le début de saison. L’imaginer atteindre cette barre des 30 points une nouvelle fois cette nuit n’a rien d’impossible. Ensuite, il faudra que les Wizards gagnent pour valider cette cote : à domicile et vu les absences potentielles côté Hawks, le statut de favori de Washington est justifié.

Rudy Gobert va faire une performance Points / Rebonds à au moins 26,5 (1,80) : 15 points et 12 rebonds, 14 points et 13 rebonds ou 16 points et 11 rebonds… Voici le genre de performance minimum que nous attendrons de Rudy Gobert cette nuit pour passer cette cote à 1,80. C’est tout à fait dans les cordes du frenchy donc très tentant !

