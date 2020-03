Officiel : les Clippers signent Joakim Noah, c’est le grand retour de Jooks en NBA et de la rivalité avec BronBron !

C’est une petite bombe tricolore qui a été envoyée ce vendredi soir par l’inévitable Adrian Wojnarowski. Le reporter de ESPN a en effet indiqué à la planète basket que Joakim Noah faisait son grand retour en NBA : ce sont les Clippers qui ont signé le pivot français.

Décidément, l’armada dirigée par Doc Rivers commence à avoir une gueule sacrément flippante sur le papier. Depuis le début de la saison, nombreux étaient les fans des Clippers qui tiraient la gueule en voyant leur équipe enchaîner les résultats sous forme de montagnes russes. Pas de continuité, pas de régularité, Kawhi et ses potes étaient certes attendus en Playoffs mais ils devaient avant tout trouver leur rythme avant le 18 avril. Ce que l’on a vu ces derniers temps, avec des Clippers tout simplement injouables des deux côtés du terrain. Les Rockets peuvent le confirmer, le Thunder aussi, sans oublier les Nuggets et d’autres armées qui se sont fait rouler dessus récemment. Le match que l’on avait entouré sur notre calendrier, c’était celui de ce dimanche, entre les deux franchises de Los Angeles. Un duel entre Clippers et Lakers, ça ne se manque pas, et pour aucune raison valable. On était donc déjà assez hypé comme ça. Mais le Woj a décidé d’en rajouter une couche, à la fois dans la rivalité liant les deux équipes, mais aussi pour les fans de NBA ici en France. Et la nouvelle est ainsi tombée dans la soirée. Joakim Noah sera membre des Clippers, d’abord sur la base d’un contrat de 10 jours, en attendant de voir s’il peut transformer de deal en contrat durant toute la fin de saison. Immédiatement, en apprenant l’information, c’est un sourire qui s’affiche. Car que l’on aime ou pas le joueur, que l’on aime ou pas les deux teams de Los Angeles, retrouver Jooks en NBA représente un réel plaisir. Joueur passionné, en bataille avec LeBron pendant des années lors des séances entre Bulls et Cavs, Noah ne s’est pas fait que des amis mais il a toujours obtenu un minimum de respect en donnant absolument tout pour que son équipe l’emporte. Il reprend ainsi sa place dans la Grande Ligue, après plusieurs mois passés dans le doute.

La saison dernière, c’est du côté de Memphis que l’on avait aperçu Noah faire ses emplettes habituelles. Relancé par les Grizzlies, l’intérieur était rentré en très peu de temps dans le coeur des fans, par son sens du hustle, sa détermination, son envie de bien faire et le tout avec exubérance. Le passage des Lakers, et donc de LeBron, au FedEx Forum avait représenté un moment fort dans la saison de Memphis, Noah donnant son corps sur le parquet pour tenter de faire chuter la troupe californienne. Puis, une fois la saison terminée, Joakim a tenté de conserver sa place en NBA mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Des essais avec les Lakers puis les Clippers ne se sont pas concrétisés, des rumeurs ne se sont pas transformées en breaking news, et le dossier Noah a été reporté à 2020. On se demandait justement si une équipe allait lui donner sa chance, avec quelques jours restants pour signer des agents-libres dans l’optique de contribuer en Playoffs. Les Clippers, mine de rien, avaient l’air assez satisfaits de la production offerte inside par Ivica Zubac et Montrezl Harrell. Mais à cela sert aussi cette période de l’année, celle des derniers ajustements. Jerry West, Lawrence Frank et la clique de L.A. ont hésité, réfléchi, puis décidé de tendre la main à Joakim. Est-ce que cela se concrétisera de manière positive ? Pas forcément. Jooks pourrait ne quasiment pas jouer et retrouver l’anonymat dans quelques jours. Cependant, pour un joueur qui vit par le travail et l’abnégation, lui offrir une opportunité n’est pas quelque chose de pris pour acquis. On pourra compter sur Noah, à l’entraînement et lors de chaque seconde passée en équipe, pour faire le maximum afin de verrouiller sa place dans le roster de Doc Rivers. Le chrono est lancé, le rendez-vous est pris ce dimanche. Clippers versus Lakers avec Joakim Noah dans le paysage, 10 jours pour faire ses preuves et s’installer dans le vestiaire de Kawhi, c’est parti.

La réunion des joueurs à fort caractère continue chez les Clippers, en espérant que Noah transformera ce deal de 10 jours en un contrat durant toute la fin de la saison 2019-20. Allez, vas-y mon Jooks, lâche-nous une flagrante au calme dimanche soir.

Source : ESPN