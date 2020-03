Shake Milton tire sur tout ce qui bouge : nouvelle grosse perf et un record all-time égalé pour Sniper Shake contre les Clippers

En manque cruel de spacing depuis le début de la saison, Philadelphie vient peut-être de découvrir un nouveau shooteur sur lequel compter. Car après le coup de chaud de Furkan Korkmaz juste avant le All-Star Break, c’est désormais son coéquipier sophomore Shake Milton qui a décidé de reprendre le rôle du pyromane de l’équipe depuis maintenant trois matchs. Belle récompense pour ce joueur pas toujours intégré à la rotation cette année.

Certains ignoraient sans doute que ce joueur existait, d’autres ne misaient pas grand chose sur lui au regard de sa saison rookie, mais tout cela risque de vite changer avec les récents cartons réalisé par Shake Milton. Auteur d’une saison quelconque jusqu’ici à 8,8 points de moyenne, l’arrière shooteur a sérieusement mis le bleu de chauffe depuis la blessure de Joel Embiid contre les Cavs. Le soir de la défaite surprise dans l’Ohio, le jeune homme âgé de 23 ans nous avait gratifié d’une très jolie performance compte tenu de son pedigree. 20 points à 8/14 au tir dont 4/6 à 3-points, 4 rebonds et 4 passes. En même temps c’est toujours plus facile quand on te donne un temps de jeu conséquent pour t’exprimer (37 minutes face aux Cavs alors qu’il était habitué à 17,8 minutes en moyenne). Face aux redoutables Knicks de New York, l’ancien de Southern Methodist University ne s’est donc pas arrêté en si bon chemin comme en témoignent ses 19 unités à 6/7 au shooting dont un parfait 5/5 du parking, le tout avec un temps de jeu atteignant pour la quatrième fois seulement la trentaine de minutes.

Sur la pente ascendante, Brett Brown décida de lui faire encore plus confiance pour épauler Tobias Harris en le mettant sur le parquet pendant quasiment 40 minutes hier. Et bien lui en a pris car son protégé nous a offert un véritable récital contre la défense des Clippers composée de Kawhi Leonard, Paul George et Pat Beverley entre autres. Et le moins que l’on puisse dire après ce match, c’est que le gamin n’en avait visiblement rien à cirer de son adversaire direct. Shoot mi-distance, drive finition main gauche – main droite, pull-up du parking en sortie de dribble, Sniper Shake a fait la totale à ses adversaires. 39 puntos à 14/20 au tir dont 7/9 de la buvette et un record de… treize 3-points inscrits de suite. Car oui, en plus d’avoir sali la défense des Clipps, Shake rejoint le cercle très fermé des joueurs ayant réussi à rentrer 13 tirs longue distance d’affilée sur ses dernières rencontres. Les autres ? Steph Curry et Klay Thompson probablement ? Pas du tout, Brent Price et Terry Mills. Ben Simmons toujours blessé, le nouveau chouchou de Philly aura l’occasion de montrer qu’il ne s’agit pas de coup d’un soir mais qu’il peut vraiment apporter une plus-value à cette équipe notamment derrière l’arc.

8,8 points de moyenne à 49,7% au shoot, 46,6% de loin et 80% de la ligne des lancers. Vous l’aurez compris, le dada de Shake c’est le shoot. Très efficace quand il s’agit de lancer un ballon dans un panier, l’Américain s’impose comme le deuxième vrai shooteur de l’effectif en plus de Furkan Korkmaz, et il ne manque désormais plus que les victoires pour accompagner les perfs du bonhomme.



Source texte : 12UP