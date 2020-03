Troy Daniels coupé par les Lakers pour faire de la place à… Dion Waiters : chouette, Dion va pouvoir trouver ses bonbons en vente libre

C’est désormais officiel, Troy Daniels a été coupé par les Lakers. Cela offre donc une nouvelle place dans le roster de l’équipe de L.A., où sera probablement testé bientôt… Dion Waiters. Hehe.



C’est fini pour l’aventure Troy Daniels à Los Angeles. Et ça n’aura même pas duré une saison. Le guard des Lakers n’aura pas eu trop l’occasion de se montrer cette année, avec à son compteur 41 apparitions pour 11 minutes de moyenne pour 4,2 points par match. Il restait cependant un acteur important de la saison des Angelinos, notamment aux yeux de LeBron James qui l’avait même surnommé lay-up à cause de sa capacité à enchainer les tirs du parking comme des double-pas. Malgré tout la petite aventure californienne est désormais finie pour Troy et les deux partis ont donc décidé de couper Troy pour la fin de saison. Le joueur qui a d’ailleurs réagi sur Twitter en expliquant que ce fut l’une des décisions les plus difficiles de sa vie mais que c’était bien la meilleure à prendre pour lui.

Absolutely one of the hardest decisions of my life. But it was best for ME..! I’ve been tested in my life before and I have came out the storm on my feet every time. What a pleasure it was to be apart of such a unbelievable organization of the @Lakers pic.twitter.com/FA5ldRiDF1 — Troy Daniels (@troydaniels) March 2, 2020

Clairement l’une des décisions les plus difficiles de ma vie. Mais c’est juste ce qu’il pouvait m’arriver de mieux. J’ai vécu de nombreuses choses dans ma vie et je m’en suis toujours sorti jusque-là. Quoiqu’il en soit ce fut un réel plaisir de faire partie d’une franchise aussi incroyable que les Lakers.

Maintenant que le (beau) joueur a fait ses valises, il y a donc une place vacante dans le groupe des Lakers pour se renforcer avant la fin de saison et les Playoffs. Sauf que nous sommes en mars et que ça commence à sentir mauvais dans ce marché des agents libres. La cible des Lakers ? Dion Waiters. Et si vous n’avez pas suivi l’actu des derniers mois, disons que l’ancien joueur du Heat possède comme une unique highlight cette saison… le fait d’avoir bouffé des fraises Tagada à la beuh. Depuis ? Il a été tradé à Memphis puis coupé quelques jours plus tard. Et voilà comment on se retrouve sans franchise mais avec des avances de la part de Lakers qui n’ont pu avoir ni Derrick Rose ni Darren Collison un peu plus tôt dans la saison. C’est pas joli joli hein, mais quand il n’y a plus rien à bouffer au frigo, on commence à penser à des recettes improbables. En cas d’accord entre Céline et les Lakers ? Espérons pour LeBron et ses coéquipiers que le sniper se concentrera sur son jeu apportera du vrai scoring en sortant du banc, car dans le cas contraire on commencera doucement à faire des suppositions douteuses sur sa venue à cause de son agent. Quoi ? Dion Waiters est représenté par Rich Paul et Klutch Sports, les acteurs du feuilleton de la saison passée avec Anthony Davis et LeBron ? Et il était auparavant représenté par l’actuel GM des Lakers Rob Pelinka ? Hum, quelle surprise. On attend donc de voir si les Lakers prendront la décision d’ajouter Dion Waiters à leur effectif pour les Playoffs et comment il arrivera à L.A., puis son état d’esprit pour terminer la saison. Au pire des cas ? Il pourrait bien nous faire rire dans la Cité des Anges, sorte de Gérard version 2020 aux cotés de LeBron.

Troy Daniels coupé, les Lakers ont donc une place dans le roster et ce sera probablement pour Dion Waiters. Un sacré pari, lui qui n’a quasiment pas joué cette saison et qui s’est surtout fait remarquer pour des histoires extra-sportives de bonbons aromatisés. Alors ça nous fait rire mais on n’est pas sûr que ça fasse rire tout le monde du côté purple & gold.