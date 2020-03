Preview Nuggets – Raptors : objectif conforter la deuxième place, mais attention aux rétros parce que ça arrive fort derrière

On aura droit ce soir à un duel dans les hauteurs de la NBA entre les Denver Nuggets et les Toronto Raptors. Deux équipes parmi les meilleures de la Ligue cette saison qui s’affrontent un dimanche soir, et en plus c’est de bonne heure.

Nuggets-Raptors… Franchement, ça a de la gueule. Le dernier champion NBA se déplace dans le Colorado pour maintenir sa deuxième place à l’Est, et en face ça jouera pour récupérer cette fameuse deuxième place – à l’Ouest que les joueurs de Mike Malone commenceront le match. Déjà, rien qu’en disant ça, on comprend bien à quel niveau évoluent les deux équipes, un cran en dessous néanmoins de leurs concurrents directs dans leur conférence respective, les Bucks semblant intouchables à l’Est quand les deux équipes de Los Angeles sont peut-être un poil au dessus des Pépites. Mais franchement, tout peut arriver et si quelques parieurs ont de l’argent à perdre poser pour la fin de saison, ce ne sera pas une folie non plus. Mais d’ici là les deux équipes ont une saison régulière à terminer et l reste 23 matchs à jouer pour les deux équipes et ils seront décisifs pour aborder les Playoffs sereinement. Allez, petite revue d’effectifs désormais concernant les joueurs présent ce soir. Deux joueurs questionnable de chaque côté. Noah Vonleh et Paul Millsap pour les Nuggets. Serge Ibaka et Fred Van Vleet pour les Raptors. On en saura plus dans les prochaines heures mais ces absences pourraient se révéler importantes pour le match. Un Serge Ibaka absent, c’est plus de place pour Nikola Jokic, et ça compte dans ce genre de match.

Mais où en sont ces équipes ? On aurait pu se dire que la bonne forme est là mais malgré tout… on a là deux équipes qui sortent d’une défaite. Et ce sont même deux défaites pour les Raptors. Du côté des Nuggets, ça roule en 40-19 à la troisième place de l’Ouest, et ils se remettent d’une défaite (très) sévère face aux Clippers d’un certain… Kawhi Leonard. Aux bons souvenirs des Raptors donc. 132 à 103 pour les joueurs de L.A. face à des Nuggets qui n’ont rien pu faire. Quand ça défend comme ça, que Paul George sort une prestation comme la saison passée, et qu’en plus ils sont sept joueurs des Clippers en double digits dans les points, c’est difficile. Une défaite donc contre les Clippers qu’on ne voit pas souvent mais qui sont là pour venir nous rappeler qu’à n’importe quel moment ce genre de prestation peut sortir. Le tout avec zéro point de Pat Bev’ et seulement six de Marcus Momo. Une déferlante et une domination dans tous les aspects du jeu que n’ont pas su contenir les Nuggets. 21 points de Jokic, 20 points de Jerami Grant en sortie de banc pourtant, mais c’était trop difficile au Staples Center. Retour à la maison donc, victoire importante puisque cette défaite a fait perdre la deuxième place de la conférence Ouest (à égalité au bilan). Une seconde place qu’ils voudront vouloir reprendre le plus vite possible. Bah ouais, idéalement il ne vaudrait mieux pas se prendre quatre matchs de ces Clippers au Staples Center en mai. D’autant que derrière, les Rockets ne sont plus qu’à une victoire de ces deux équipes alors attention aux nains venus de Houston également.

Les Raptors sont pour leur part deuxième à l’Est avec un magnifique bilan de 42 victoires et 17 défaites, malgré deux échecs récents consécutifs. Bon, la première était face aux Bucks, et ils ont réussi à contenir Giannis à « seulement » 19 points… Et 19 rebonds, 8 passes, 3 contres, aussi. La deuxième et dernière en date est par contre un peu plus gênante. Perdre face aux Hornets, à domicile, plutôt dur. Une belle performance collective de l’équipe de Charlotte qui gagne 99 à 96, moins de 100 points pour les Raptors donc, la faute à un banc qui n’a pas du tout performé – 9 points seulement pour le banc des Dinos- et peut-être à un trio d’arbitres un peu chelous mais là n’est pas l’excuse principale. Une bien mauvaise performance et donc deux défaites de suite et derrière, ça commence à sentir le souffle des Celtics qui arrivent à 100 à l’heure avec Tatum en tête, malgré la défaite d’hier face à Houston. Voilà donc ce qui nous attend à minuit ce soir, deux équipes très bien positionnées mais qui sortent de deux performances qui leur mettent le doute. Les deux franchises veulent finir deuxième pour s’assurer un avantage du terrain jusqu’en Finales de conférence au moins, et cela passe par se rassurer ce soir. Les Raptors de Nick Nurse, les Nuggets de Mike Malone, Pascal Siakam contre Nikola Jokic… non, vraiment, ça va être énorme.

Jouer la deuxième place, voire plus si affinités. Voilà l’objectif cette saison de ces deux équipes. 23 matchs à venir pour le savoir et un match à minuit pour commencer. Venez voir cet énorme match de NBA et ce régal pour les yeux pour boucler le week-end, vous n’allez pas le regretter.