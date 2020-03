Preview de la soirée NBA : sept matchs dont un interdit aux moins de 18 ans à 19h

14 équipes se retrouvent ce soir en NBA ce soir. Quelques belles affiches, d’autres beaucoup moins. C’est dimanche, donc vous avez le temps de vous remettre de la camomille et du jus d’orange de la veille. Mais pas trop parce que la NBA reprend déjà à 19h. Donc dépêchez vous de lire cette preview sinon vous allez louper le premier coup d’envoi.

On se dépêche en vous présentant le premier match qui sera sans aucun doute le plus disputé de la soirée . Charlotte – Milwaukee à 19h. Le remake du match à Paris. Sauf que cette fois-ci le meilleur joueur de ce match n’est plus là ? Quoi, Giannis est out ? Mais non, c’est Malik Monk qui ne rejouera pas pendant un bon petit moment. 31 points à Paris face aux Bucks, ça méritait bien de ne pas finir la saison. Bon, en l’absence de ce petit génie du basket, on ne doute pas trop sur le résultat final. Les Bucks roulent sur tout le monde et viennent d’écraser le Thunder, donc on se dit que le garbage time va durer plus longtemps que le match. L’avantage c’est que ça permettra à tout le monde de préparer son dîner pendant que le kiné de Milwaukee mettra des 3-points alors que Giannis aura joué 20 minutes.

Premier match terminé, salade de quinoa dans le ventre, on peut passer à la suite. Deux matchs au programme à 21h30. Les Wolves reçoivent les Mavericks. C’est encore un bel horaire pour nous Européens. Et ça tombe bien puisqu’on va retrouver deux partenaires de continent en Doncic et Porzingis. A moins que Luka ne vienne d’une autre planète, on n’exclue pas l’idée. Alors le petit génie slovène est questionnable dont on va attendre de voir le début de la soirée pour savoir s’il enregistrera son quatorième triple-double de la saison. Mais attention en face parce que si Karl-Anthony Towns n’est pas là, l’homme chaud du moment est D’Angelo Russell. Tant qu’il n’est pas en load management pour le tanking en tout cas. Une fois encore, le score pourrait être fleuve mais on compte sur DLo pour entretenir le suspense. Dans le même temps, une affiche qui s’annonce des plus alléchantes. Les Clippers face aux Sixers. Précision importante, ça se joue à Los Angeles. On peut donc penser que Philadelphie va se transformer en Knicks comme depuis le début de saison à l’extérieur, et ce sans Joel Embiid ni Ben Simmons. D’autant plus qu’ils sont bien chauds en face. En plus, Paul George a flambé face aux Nuggets au dernier match. On va espérer qu’il n’y ait pas de blow-out sinon ça va vite passer sur l’autre match.

Pas trop le temps de respirer que ça continue. Il est minuit. Là vous pouvez aller coucher les enfants et prendre un café parce que c’est l’affiche de la soirée qui se présente. Les Nuggets reçoivent les Raptors. Les Dinos viennent de perdre leurs deux derniers matchs, les Nuggets se sont fait détruire face aux Clippers. Deux deux côtés, ça souffle fortement dans la nuque pour se faire doubler. Il y a un mouchoir de poche entre Clippers, Nuggets et Rockets donc tous les matchs sont importants. Les Celtics reviennent en boulet de canon donc ça doit gagner à Toronto. Voilà ce qui nous attend. On espère voir un Jokic aussi monstrueux que ces derniers jours face à un Spicy-P survolté. On espère surtout que ça va tenir ses promesses parce qu’il y a de quoi rêver devant ce genre d’affiche. Du basket alléchant, deux équipes très haut dans leur Conférence respective et qui la jouent plus discrètes que pas mal d’autres dans la Ligue, à l’instar de leurs stars, à l’instars du coup.

A la même heure, on ne sait pas s’il y aura du monde devant en dehors des fans de ces franchises, mais les Kings reçoivent les Pistons. Des objectifs différents pour ces deux équipes. Les Pistons sont là pour tanker de toutes leurs forces et n’ont pas pour objectif de gagner beaucoup avant la fin de saison. C’est tout l’inverse pour les joueurs de Sacramento qui sont sur une excellente série de victoires et se repositionnent dans la course aux Playoffs à l’Ouest. Si vous n’avez pas suivi le mois de février vous pouvez penser que cette phrase est écrite sous l’emprise des mêmes substances que celles sur Malik Monk mais non. Le chemin est encore long mais ils ne sont plus à exclure dans cette course. Alors forcément ça passe par des victoires dans les matchs faciles. En plus c’est l’anniversaire de Chris Webber aujourd’hui. Alors on connait des fans qui vont regarder des compils, la larme à l’œil, aujourd’hui. Les Kings doivent gagner, les Pistons veulent perdre. Du coup, on part sur un buzzer-beater pour la victoire de Derrick Rose ?

On est déjà bien rassasié de la soirée mais ça n’est pas fini. On reprend un café pour tenir, et c’est reparti. Les Pelicans reçoivent les Lakers à 2h du matin. Et oui, encore un gros match pour cette soirée, on promet c’est le dernier. Deuxième épisode de la semaine entre LeBron James et Zion Williamson. Premier match en faveur des Gens du Lac, le King a été monstrueux, le rookie continue sur sa fabuleuse lancée. Les oiseaux aux longs becs sont toujours dans la lutte pour la huitième place derrière les Grizzlies. Justement, les Oursons ont tapé les leaders de l’Ouest hier soir. Les Lakers sont en back-to-back après avoir perdu donc attention à vous du côté de la Nouvelle-Orléans parce qu’il y a un BronBron qui peut très vite s’énerver et refaire la performance du dernier match.

Voilà, c’est fini, bonne soirée à tous… Quoi ? Bon d’accord. On conclut par un Golden State Warriors face aux Washington Wizards à 2h30. Hé mais, on est le 1er mars ? C’est pas le retour de Steph Curry ? Non. Voilà donc en une annonce l’intérêt de ce match qui s’envole. On vous souhaite bon courage pour regarder ce match. On attend une énorme perf de Bradley Beal pour encore croire aux Playoffs . Sinon on va regarder ce qu’il se passe chez les petits Warriors après leur victoire face aux Suns la nuit dernière. L’avantage dans une confrontation comme celle-ci face à un adversaire de cette taille pour Washington ? Et bien, Bradley Beal pourra mettre 50 points mais ressortir avec la victoire cette fois. Super. Voilà, on va attendre le résultat au réveil pour voir ce que les Warriors ont dans le ventre avant le retour de Steph. Mais après une victoire, dans un back-to-back, il ne vaut mieux pas gagner, c’est mauvais pour le tanking. Du coup il y a des risques certains de s’emmerder devant ce match donc préférez le menu au dessus.

Bon mois de mars à toutes et à tous. On espère que ce mois sera heureux pour tout le monde et vous avez le programme NBA pour bien en profiter. Le menu est copieux et vous n’avez même pas à arriver avec des cernes demain au taf’ pour profiter de la moitié de la soirée. Un luxe non ? On se dit à tout à l’heure, 19h pour le coup d’envoi, ne ratez pas ça.