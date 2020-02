Preview de la soirée NBA : un Lakers – Celtics pour commencer, parfait pour contrer le blues du dimanche soir

Comme souvent le dimanche, la NBA nous propose dans son programme un match à un horaire bien sympathique pour nous. Un bon vieux Lakers – Celtics à 21h30, ça ne se refuse pas, d’autant plus que le reste du menu est bien moins alléchant. Allez, c’est tipar pour la preview.

Ohhh la belle affiche. Un classique de la NBA entre deux équipes qui cartonnent, et ce quasiment en prime-time, voilà qui fait plaisir. Oui, on précise avec « deux équipes qui cartonnent » parce que bon, si le programme avait indiqué un Knicks – Bulls, ça n’aurait évidemment pas eu la même saveur. Là, c’est donc un Lakers – Celtics qui nous attend. Autrement dit, oubliez le film du dimanche soir ou le docu sur la 5, c’est League Pass time ! Le leader de l’Ouest, emmené par LeBron James et Anthony Davis, face à une équipe de Boston qui tourne à plein régime depuis un mois avec 11 victoires en 13 matchs. On peut se frotter les mains. Mais ce qui rend cette rencontre entre plus excitante, c’est la réaction attendue des Lakers après la taule encaissée lors de leur dernière confrontation avec les Celtics. C’était le 20 janvier, à Boston, et la bande à LeBron s’était inclinée de 32 pions, avec pas moins 139 unités accordées. Sur les 12 défaites des Lakers cette saison, c’est la plus sale, autant au niveau de l’écart qu’au nombre de points encaissés. C’est d’ailleurs cette rencontre qui a lancé les hommes de Brad Stevens sur leur superbe dynamique actuelle. Alors clairement, les Angelinos ont des comptes à régler avec leur adversaire du jour, tandis que les Verts voudront enchaîner pour essayer de se rapprocher de cette deuxième place si précieuse à l’Est. En effet, quand on regarde le classement de la conférence et le grand écart qui existe entre le sixième et le septième, ça va fighter sévère pour prendre le spot de dauphin derrière Milwaukee. Les Celtics ont aujourd’hui un match et demi de retard sur les Raptors, tout reste à faire donc. Côté Lakers par contre, ils sont solidement installés au sommet de l’Ouest avec une avance très confortable sur les Nuggets, deuxièmes.

Une fois ce choc passé, on aura droit à deux matchs à minuit, avec un Nuggets – Wolves et un Raptors – Pacers. Le premier devrait se régler assez rapidement, étant donné que Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell ne joueront pas. Donc bon, à part si vous voulez voir le retour de Malik Beasley – en feu d’ailleurs sous ses nouvelles couleurs – à Denver, vous pouvez switcher sur la belle petite affiche de l’Est, peut-être une preview des prochains Playoffs qui sait. Les Dinos ont retrouvé le chemin du succès lors de leur dernier match face aux Suns, eux qui s’étaient inclinés contre Brooklyn après une série de 15 victoires de suite. Les Pacers voudront eux enchaîner une troisième victoire consécutive après avoir accumulé les défaites pendant le retour de Victor Oladipo, qui pourrait d’ailleurs être absent ce dimanche. Au cours de ces deux rencontres commenceront deux autres matchs, à 1h du mat. Un Bulls – Wizards dont on ne discutera pas ici, tout simplement parce que ça ne vaut pas le coup, et un Thunder – Spurs qui va marquer la fin d’un Rodeo Road Trip très compliqué pour les protégés de Gregg Popovich. Sept matchs, cinq défaites pour deux victoires. Chaud quand on essaye de remonter dans le classement pour espérer atteindre le Top 8 de l’Ouest. Et puis Oklahoma City, ce n’est pas forcément l’endroit idéal pour gagner un match de basket. Mais les Spurs arrivent avec un petit momentum. Une victoire à… OKC avant le All-Star Break, une autre à Utah vendredi, alors pourquoi pas. Enfin, la soirée va se terminer avec deux affiches pas ouf ouf, à savoir un Warriors – Pelicans à 2h30 et un Blazers – Pistons à 3h. Ça ne fait pas rêver, surtout que Damian Lillard est toujours à l’infirmerie. Par contre, ça va donner un petit duel à distance entre New Orleans et Portland, deux équipes qui cherchent à dégager les Grizzlies de la huitième place à l’Ouest.

Vous l’avez compris, le match à ne pas rater, c’est le premier, et ça tombe super bien pour nous Français. Là honnêtement, pas d’excuses pour passer à côté, vous avez toute la nuit pour dormir derrière. Et non, le PSG – Bordeaux n’est pas valable non plus.